Robot destekli cerrahi dönemi: "Daha hassas ve hızlı iyileşme"

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, kesi yeri fıtıklarının tedavisinde robot destekli cerrahinin hem cerrahlar hem de hastalar açısından önemli avantajlar sağladığını belirtti. Robotik cerrahi yöntemiyle yapılan ameliyatların, iyileşme sürecini kısalttığını ve komplikasyon riskini minimuma indirdiğini vurguladı.

Kesi yeri fıtıklarının tedavisinde kullanılan robotik cerrahi yönteminin, ameliyatları artık çok daha hassas ve konforlu hale getirdiğini söyleyen, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, “El bileği hassasiyetini birebir yansıtan robotik sistem sayesinde daha hassas, daha konforlu ve daha hızlı iyileşme sağlayan sonuçlar alıyoruz” dedi.

"FITIKLAR İÇİN CERRAHA BÜYÜK KOLAYLIK"

Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, 46 yaşında kesiyeri fıtığı olan bir hastanın robotik cerrahi ile tedavi edildiğini belirterek, “Hastamıza karın duvarına içeriden, el bileği hassasiyetini yansıtan bir cihaz yardımıyla müdahale ettik. Bu sistem sayesinde hem fıtığı onardık hem de o bölgeye uygun ebatta yama yerleştirdik” dedi.

Robotik sistemin, laparoskopiye kıyasla karın duvarı cerrahisinde belirgin bir üstünlük sunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özdenkaya, bu yöntemin özellikle daha önce tekrarlayan fıtıklar için cerraha büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

"AZ AĞRI, HIZLI İYİLEŞME"

Kapalı ameliyatların, açık cerrahiye kıyasla birçok avantajı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özdenkaya, “Ameliyat sonrası ağrı daha az oluyor, iyileşme süresi kısalıyor ve hasta günlük yaşamına çok daha hızlı dönüyor. Robotik sistem ise bu kapalı yöntemlerin bir adım ötesine geçiyor. Görüntü kalitesi ve hareket hassasiyeti açısından laparoskopiye göre çok daha gelişmiş bir teknoloji” diye konuştu.

"CERRAHIN ELİNİ TAKLİT EDİYOR"

Robotik cerrahinin, cerrahın el hareketlerini birebir yansıttığını belirten Doç. Dr. Özdenkaya, “Bu cihazlar internet destekli çalışıyor ve cerrahın bilek hareketlerini 540 dereceye kadar çevirebiliyor. El titremesini ortadan kaldıran bu sistem, içeride çok daha hassas ve detaylı işlemler yapılmasını sağlıyor. Sanki cerrah, doğrudan ameliyat sahasının içindeymiş gibi çalışabiliyor” ifadelerini kullandı.

"AMELİYAT KALİTESİ ARTIYOR”

Genel cerrahi dışında kadın hastalıkları, üroloji ve kalın bağırsak tümörlerinde de robotik cerrahinin etkin bir şekilde kullanıldığını söyleyen Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, “Özellikle pelvis bölgesinde ve dar alanlarda robotik sistemin avantajları çok net ortaya çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde hem cerrahın yorulması azalıyor hem de ameliyat kalitesi artıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

