"Robot tarafından bayıltıldım" dedi! Talep ettiği tazminat dudak uçuklattı

Tesla, bu kez bir iş kazası davasıyla gündemde. Robotik teknisyeni Peter Hinterdobler, bir Tesla fabrikasında 8 tonluk robot kolunun kendisine çarpması sonucu bayıldığını iddia etti. Ciddi şekilde yaralanması sonrası tıbbi masraflarını karşılamakta güçlük çektiğini öne süren mühendis, davada dudak uçuklatan bir tazminat talep ediyor.

Enes Çırtlık

Dünyanın en değerli otomotiv şirketlerinden olan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu kez elektrikli araçlarıyla değil, kendisine karşı açılan yeni bir iş kazası davası ile gündemde. Davada yer alan iddialar ve talep edilen tazminat ise oldukça dikkat çekici. İşte detaylar...

TESLA FABRİKASINDAKİ ROBOTUN KENDİSİNİ BAYILTTIĞINI İDDİA ETTİ

ABD’de Tesla’ya karşı yeni bir iş kazası davası açıldı. NTV'de yer alan habere göre, robotik teknisyeni Peter Hinterdobler, şirketin Kaliforniya’daki fabrikasında yaklaşık 8 bin kiloluk (8 ton) bir robot kolunun kendisine çarpması sonucu bayıldığını öne sürdü.

Dava dosyasına göre olay, 22 Temmuz 2023’te planlı bir söküm çalışması sırasında yaşandı. Hinterdobler, bir meslektaşına robotun motorunu çıkarmasında yardım ederken robot kolunun “aniden ve hiçbir uyarı olmadan büyük bir kuvvetle serbest kaldığı” belirtildi.

51 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ

Mühendis, ciddi şekilde yaralanmasının ardından tıbbi masraflarını karşılamakta zorlandığını söyleyerek hem Tesla’ya hem de robotu üreten şirkete dava açtı. Toplam 51 milyon dolar tazminat talep eden Hinterdobler, bunun 20 milyonunu yaşadığı “acı, ıstırap ve zorluklar”, 10 milyonunu ise “manevi zarar” için istediğini belirtti.

Hinterdobler, Tesla’yı “robotun enerjisinin tamamen kesilmemesi, güvenli şekilde sabitlenmemesi ve süreç için yeterince emniyetli hale getirilmemesi” nedeniyle suçluyor.

TESLA’NIN SİCİLİ KABARIK

Bu dava, Tesla’nın Fremont fabrikasında iş güvenliği ve çalışma koşullarıyla ilgili artan eleştirilerin son örneği oldu.

Geçen ay fabrikanın eski güvenlik şefi, sahada rutin olarak uyuşturucu ve silah ele geçirdiklerini, “cinsel sapkınlık” olarak tanımladığı vakaları araştırdıklarını iddia etmişti. Şirket ayrıca fabrikada yaygın ırkçılığı görmezden gelmekle suçlanmıştı.

2023’te Fremont tesisinde bir çalışanın Model Y aracının içine sıkışarak ağır yaralanması üzerine Tesla’ya dört iş güvenliği ihlali cezası kesilmişti. 2018’de yine aynı fabrikada bir işçi çenesinin kırılmasıyla hastaneye kaldırılmış, 2022’de ise bir çalışan güç aktarım hattında çalışırken fenalaşarak yaşamını yitirmişti.

Teksas’taki Gigafactory’de de 2021’de bir işçinin robot tarafından yaralandığı ve fabrika zemininde “kan izleri” kaldığı iddia edilmişti. Ayrıca şirket bu yıl Kaliforniya’nın işyeri sıcaklık koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Hinterdobler’in şikâyeti, Tesla’nın iş güvenliği siciline dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Tesla ve robotu üreten şirket ise mühendisin iddialarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

