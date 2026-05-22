Rockstar Games açıkladı: RDR 2, önemli bir eşiği daha geride bıraktı!
Enes Çırtlık

Rockstar Games, Red Dead Redemption 2’nin bugüne kadar ne kadar sattığını açıkladı. Mart 2026 itibarıyla biten çeyreğe ilişkin rapor, oyunun önemli bir eşiği daha geride bıraktığını ortaya koydu.

RDR 2, TARİHİN EN ÇOK SATAN 3’ÜNCÜ OYUNU OLDU

Resmî açıklamalara göre Red Dead Redemption 2’nin toplam satış sayısı, Mart 2026 itibarıyla 85 milyonu geçmeyi başardı. Bu da ikonik yapımı tarihin en çok satılan oyunlar listesinde 3. sıraya yerleştirdi. RDR 2, 82,9 milyon satan Wii Sports’u geçerek bu başarıya imza attı.

Ancak Red Dead Redemption 2 bu konuda Rockstar’ın en başarılı oyunu değil. Webtekno'da yer alan habere göre, GTA V 230 milyon satış ile tarihin en çok satan 2’inci oyunu konumunda ve şirketin en başarılı yapımı.

İŞTE TARİHİN EN ÇOK SATAN OYUNLARI

  • Minecraft - 350 milyon
  • GTA V - 230 milyon
  • Red Dead Redemption 2 - 85 milyon
  • Wii Sports - 82,9 milyon
  • Mario Kart 8 - 79,5 milyon
  • PUBG: Battlegrounds - 75 milyon
  • Terraria - 70 milyon
  • The Witcher 3: Wild Hunt- 60 milyon
  • Super Mario Bros. - 58 milyon
  • Human: Fall Flat - 55 milyon
