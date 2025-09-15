Rockstar Games: "GTA 6, tarihin en büyük oyun lansmanı olacak"

Oyun dünyasında yıllardır beklenen en büyük gelişmelerden biri kuşkusuz Grand Theft Auto 6. Rockstar Games’in bugüne kadar sır gibi sakladığı yeni GTA oyunu, şimdiden rekorlara aday gösteriliyor. Şirketin web sitesinde yayınladığı bir iş ilanı da bu beklentiyi doğrular nitelikte.

İŞ İLANI İLE ORTAYA ÇIKTI: GTA 6, TARİHİN EN BÜYÜK OYUN LANSMANI OLACAK

Rockstar Games kısa süre önce web sitesinde kıdemli yazılım mühendisi için bir ilan paylaştı. The Gamer'da yer alan habere göre, ilanda GTA 6’ya doğrudan atıfta bulunulması dikkat çekti.

Rockstar, adayın “tarihin en büyük oyun lansmanını” destekleyecek platformu yönetebilecek kapasitede olması gerektiğini belirtiyor. Burada “olabilir”, “muhtemelen” gibi ihtimaller yok.

İlanda yer alan ifadeler ise şöyle:

“Grand Theft Auto Online’ın sürekli büyümesi ve Grand Theft Auto 6’nın yaklaşan çıkışıyla birlikte, başarılı aday, tarihin en büyük oyun lansmanını destekleyecek veri platformunun evrimini ve operasyonlarını yönetecek.”

Elbette GTA 6'nın tarihin en büyük oyun lansmanı olacağını tahmin etmek zor değil. Ancak Rockstar gibi aşırı gizlilikle bilinen bir stüdyodan bu tarz bir ifade duymak yine de kayda değer bir gelişme olarak nitelendiriliyor.