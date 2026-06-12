Rodos seferi yapan feribot Fethiye'de karaya oturdu

Fethiye açıklarında demirli halde bulunan feribot, henüz belirlenemeyen bir nedenle demirinin kopması üzerine kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.

FERİBOT FETHİYE'DE KARAYA OTURDU

Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki "RODON" isimli feribot, kıyıya doğru ilerleyerek sahil şeridinde bulunan bazı teknelere çarptıktan sonra durdu. Olay sırasında feribotta kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, feribotun bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtarılması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır