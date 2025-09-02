HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Rögar çukuruna düşen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman’da, kapağı açık bırakılan rögar çukuruna düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Rögar çukuruna düşen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi, İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında Sevilay Zeliha Y. (18), idaresindeki motosiklet, karayolunda açık bırakılan rögar çukuruna düştü. Meydana gelen kazada sürücü Sevilay Zeliha Y., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sevilay Zeliha Y’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya Avrupa’ya mı saldıracak? Putin’den açıklama geldi: İddialar için ‘iki ihtimal var’ dediRusya Avrupa’ya mı saldıracak? Putin’den açıklama geldi: İddialar için ‘iki ihtimal var’ dedi
Türkiye'nin konuştuğu doktordan yeni fotoğraf tartışma yarattıTürkiye'nin konuştuğu doktordan yeni fotoğraf tartışma yarattı

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Hakan Çalhanoğlu'ndan G.Saray'a tepkili gönderme!

Hakan Çalhanoğlu'ndan G.Saray'a tepkili gönderme!

Evlilik yıl dönümü cehenneme döndü!

Evlilik yıl dönümü cehenneme döndü!

'Müstehcen site' tuzağına dikkat! 40 yaş üstü erkekler hedef alınıyor

'Müstehcen site' tuzağına dikkat! 40 yaş üstü erkekler hedef alınıyor

CHP’li belediye başkanının aile evine saldıranlar ‘çocuk’ çıktı

CHP’li belediye başkanının aile evine saldıranlar ‘çocuk’ çıktı

Yanarak can verdiler! Manisa'da korkunç olay...

Yanarak can verdiler! Manisa'da korkunç olay...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.