Fransızca dilindeki regard kelimesinden türemiş olan rögar kelimesi gözetlemek, bakmak gibi anlamlara gelmektedir. Bu ismin kaynağı adının verildiği kanalizasyon sistemlerini kontrol edebilmek ve gerektiği zaman müdahale etmek amacı ile kullanılan erişim noktaları olmasından gelmektedir.

Rögarlar iki farklı anlama gelmektedir. Birincisi bir tür baca, lağım bacası olarak açıklanır. Pis su döşemelerinde yerin altında bulunan temizleme parçalarının denetlemek, türlü doğrultulardan gelmekte olan boruları başka bir doğrultuya yönlendirebilmek amacı ile yapılan bacalara rögar adı verilmektedir.

Bir diğer anlamı ile rögar, yerin altındaki telefon döşemelerinde büzlerin yön ve doğrultu değiştirdikleri yerlerde hatların alınabilmesi veya kablo eklerinin yapılabilmesi için bırakılan içinde en az iki kişinin etkin olarak çalışabileceği genişlikte olan üstü kapaklı yer altı boşlukları olarak tanımlanmaktadır.

Kanalizasyonlar ve diğer tüm su giderleri için belli aralıklar ile açılmış olan, içinde hem gelen hem de giden akıntıların yönlerini değiştiren rögarların üzeri rögar kapağı adı verilen parçalar ile kapanmaktadır. Rögar kapakları güvenlik açısından da son derece önemlidir. Çünkü kapakları olmayan rögarlardan kişiler düşebilir, yaralanabilir hatta hayatını kaybedebilir.

Rögarların yer aldığı sokaklarda ve yollarda yürüyen kişilerin içine düşmemesi için kanalizasyona inmeyi sağlayan bu boruları kapatmak son derece önemlidir. Sokaklarda yaklaşık olarak 50 metre ara ile her yerde rögar kapakları bulunmaktadır. Bu kapakların ağırlıkları ise yaklaşık olarak 120 kilogram civarındadır.

Rögar kapakları neden kare veya üçgen değil de hep yuvarlaktır?

Bir kentin altyapısındaki en önemli unsurlar olan rögar kapaklarının tarihte ilk kez Roma sokaklarında görüldüğü bilinmektedir. Yapımlarında ise dökme demir ya da beton kullanılmıştır. Ancak dünya standartlarında tüm rögar kapakları kare ya da üçgen veya başka bir şekilde değil yuvarlak olur. Türkiye’deki tüm bölgelerde ve şehirlerde de rögar kapakları yuvarlak biçimde üretilmektedir.

Çok nadir olarak farklı biçimleri olsa da genel olarak rögar kapakları hep yuvarlak biçimde tasarlanır. Bu standart bir gereksinimden doğmuştur ve mantıklı bir açıklaması bulunmaktadır.

Rögar kapaklarının yuvarlak olmasının nedeni kapağın etrafında yer alan toprak basıncına dayanıklı olmasını arttırmaktır.

Kanalizasyon ve rögarların kapaklarının yuvarlak olmasının nedeni ayrıca yuvarlak biçimin aynı boyutlarda olan deliklerden aşağı doğru düşme olasılığının bulunmamasıdır. Kapakları tutan kenarlıklar düşme olasılığını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Çünkü kapaklar her zaman deliklerden daha geniş olmaktadır.

Dikdörtgen, kare ya da üçgen biçiminde yapılırlarsa rögar kapakları çaprazlama biçimde olarak delikten aşağı düşebilmektedir. Ancak yuvarlak biçimde olduğu için rögar kapakları aşağı düşmezler. Bu nedenlere bağlı olarak rögar kapakları daima yuvarlak biçimde üretilir ve kullanılır. Yuvarlak biçimdeki kapakların delikten aşağı düşme olasılığı ve riski yoktur.

Rögar kapaklarının neden yuvarlak biçimde yapıldığı sorusu bazı iş görüşmelerinde sorulmaktadır. Büyük bazı markaların işe alacakları kişi ile yaptıkları görüşme esnasında bu yuvarlak biçimin nedenini sordukları bilinmektedir.

Bu durumun açıklaması genel olarak aşınmasının kolay olması, üretilmesinin pratik olması, yuvaya daha kolay bir şekilde oturması gibi yanıtlarla yapılsa da hiçbir doğru değildir. Yuvarlak kapakların rögar deliklerinden düşme olasılığının bulunmaması bu biçimin tercih edilmesinin nedenidir.