Rojin'in babası talebini açıkladı! "Gizlilik kalksın, 7 aydır çok acı çekiyoruz"

Van'da, 27 Eylül 2024’te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu, 15 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı duruşmanın görüldüğü Diyarbakır Adliyesi’ne geldi.

"TALEBİM GİZLİLİK KALKSIN"

Burada yaptığı açıklamada kızının katillerinin bulunmasını isteyen Kabaiş, “Ben de adalet için buraya geldim. Diyarbakır Adliyesi’nin önüne geldim. Rojin Kabaiş’in dosyası karanlıkta kaldı. 7 aydır acı çekiyoruz. Çok zor durumdayız. 5-6’ncı defadır Van’a gidip geliyorum. Sürekli acı çekiyoruz, hala da ‘Dosyada gizlilik kararı var’ deniliyor. Dosyanın çıkan kısmında yazılıdır, ‘2 erkeğe ait DNA var’ deniliyor. O da boğazındadır. Taşıyan kişiler olsa, güvenlik personelleri olsa, jandarma olsa, hepsine bakmışlar, bulaşma söz konusu değil. Dosyada, ‘2 kişiye ait DNA vardır, darp izleri vardır sırtında, parmağı kırık’ deniliyor. ‘Suçluları bunlardır’ diyor, ben de bu kişilerin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum. Talebim, gizlilik kalksın. 7 aydır çok acı çekiyoruz, çok zor durumdayız. Neden bu gizlilik? Neden şimdiye kadar kimse gözaltına alınmadı? Görevini ihmal edenler dahi gözaltında kimse yok. Zor durumdayım" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır