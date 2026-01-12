Rojin Kabaiş'in babası Bakan Tunç ile görüşecek! 'Açlık grevi' çıkışı

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Rojin'in ölümündeki sır perdesi hala aralanamazken, İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyolojik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporda, Rojin'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklanmıştı.

BABA KABAİŞ DUYURDU! BAKAN TUNÇ İLE GÖRÜŞECEKLER

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, NTV'den Nizamattin Kaplan'a açıklamalarda bulundu. Ankara'ya davet edildiklerini aktaran baba Kabaiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceklerini aktardı. Görüşme talebinin bakanlıktan geldiği belirtilirken, bu gelişmenin aileyi umutlandırdığı aktarıldı.

Dosya ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Baba Kabiş, birçok delilin olduğunu aktardı ve kızının vücudunda bulunan iki erkeğe ait DNA'ya dikkat çekti.

'GASSAL' AÇIKLAMASI: "'18 GÜN SUDA KALACAK BİR BEDEN DEĞİL' DEDİ"

Rojin'in ölümünün suda boğulma olmadığını savunan baba Kabaiş, "Boğazına zarar vermişler. Akciğerinde su yok. 18 günlük kayıp sürecinde suda değilmiş. Yüzü biraz şişmişti. Vücudunu gördüm. Gassal ile de konuştum. 'Abi 18 gün suda kalacak bir beden değil.' dedi" ifadelerini kullandı.

OLAY NETLİK KAZANMAZSA AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAK

Tüm delillerin yenien değerlendirilmesini ve soruşturmanın hızlandırılmasını talep eden Nizamettin Kabaiş, olayın netlik kazanmaması durumunda açlık grevine başlayacağını ve TBMM'nin kapısında oturacağını söyledi.