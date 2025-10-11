Rojin Kabaiş'in ölümünden aylar sonra yeni gelişme! İki erke ait DNA tespit edildi: "Soruşturma başka bir aşamaya geçmiştir"

Türkiye'nin aylarca konuştuğu Rojin Kabaiş olayında yeni gelişmeler yaşandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu; 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.

10 EKİM'DE DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim’de dosyaya girdi. Diyarbakır Barosu ve Van Barosu avukatlarının da katılımıyla, Diyarbakır Barosu’nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, hazırlanan rapor kamuoyu ile paylaşıldı.

"GÖĞÜS VE VAJİNANIN İÇ BÖLGESİNDE 2 ERKEĞE AİT DNA TESPİT EDİLDİ"

Toplantıda konuşan Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Avukat Zeynep Demir, verilen raporda, Rojin’in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 erkek kişiye ait DNA örneklerinin bulunduğunu ifade ederek, “Bizler sadece Rojin için değil, delileri karartılan tüm kadınlar için dosyayı takip ediyoruz. Rojin dosyasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Rojin dosyasında ilk günden itibaren oluşturulan bir intihar algısı mevcuttu. Dosya, avukatlardan gizlenerek sanki Rojin intihar etmiş gibi, Rojin’e dair aydınlatılmayan durumlar gerçekmiş gibi ATK raporlarıyla bunlar kamuoyuyla paylaşıldı. Gelinen aşamada ATK Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi’nin 10 Ekim’de gönderdiği raporla birlikte Rojin Kabaiş dosyasında şu ana kadar bulaş olma ihtimali üzerinde durulan, ancak bulaş olma ihtimali bertaraf edilen iki erkek DNA’sının Rojin’in hangi bölgesinde olduğu tarafımıza açıklanmıştır. İlk DNA örneği sternal yani göğüs bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. İkinci DNA ise intrevajinal yani vajinanın iç bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Bu dosya bir yıldan fazladır devam etmektedir. Gelinen aşamada bir yıl sonra ATK’nın en öncelikli değerlendirmesi gerektiği şeyi değerlendirmediğini görmekteyiz. Bugün itibariyle dosyada artık cinsel saldırı olma ihtimalinin de açığa çıktığını, dosyanın bu şekilde ele alınması gerektiğini belirtiyoruz. Bu dosya üzerinde Türkiye’de kadına yönelik şiddet, şüpheli ölümleri açığa çıkaran dosya bu nedenle ATK’nın bir yıldır elinde bulundurduğu veriyi gizlemesi sebebiyle suç işlediği ortaya çıkmaktadır. Diyarbakır ve Van barosu bünyesinde de, ATK hakkında bu yönüyle suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

NAHİT EREN: "SORUŞTURMA DOSYASI ARTIK ÇOK BAŞKA BİR AŞAMAYA GEÇMİŞTİR"

Rojin soruşturması avukatlarından Diyarbakır eski Baro Başkanı Av. Nahit Eren, yeni gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Eren paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Rojin Kabaiş dosyasında iki farklı erkek şahsa ait DNA örneklerinin Rojin’in bedeninin neresinden alındığına dair bilgiye raporlarda yer verilmemesi ve tüm ısrarlı taleplere rağmen bu bilginin dosyaya gönderilmemesi nedeniyle yakın zamanda Adli Tıp Kurumu hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk.

Aradan geçen 9 ay sonra 2 farklı erkek şahsa ait DNA örneklerinin Rojin’in bedeninin neresinden alındığına dair bilgi yazılı şekilde dosyasına gönderildi. Soruşturmanın seyrini doğrudan etkileyecek bu bilgi neden gizlendi? Israrlı taleplere rağmen neden dosyasına gönderilmedi? Söz konusu dönemde Van Cumhuriyet Başsavcısı neden kamuoyuna DNA örneklerinin alındığı bölgeye ilişkin yanlış bilgi verdi? Tüm sorulara cevap vermek zorundasınız. Soruşturma dosyası artık çok başka bir aşmaya geçmiştir"

"1 YILDIR ACI ÇEKİYORUZ, CİNAYETİ İŞLEYEN KİMLERSE BULUNSUN"

Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş ise kızının katillerinin bulunmasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Hem Diyarbakır, hem Van Barosu bizleri yalnız bırakmadı. Onların çalışmaları bir yıldır devam ediyor. Onların sayesinde bu açıklamalar ortaya çıktı. Ben de mücadele ettim. Çünkü benim ciğerim yanıyor. 1 yıldır acı çekiyoruz aile olarak. Bir yıldır acı çekiyoruz. Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun"

ROJİN KABAİŞ OLAYI NEDİR?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi çocuk gelişimi bölümü birinci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, eğitimi için yaşadığı Diyarbakır’dan Van'a gitmişti. Kabaiş, üniversitenin kampüsünde bulunan Seyyid Fehim Arvasi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalmaya başlamıştı.

27 Eylül akşamı yurttan çıkan ve göl kenarına giden Rojin Kabiş'ten haber alınamamıştı. Kabaiş'in cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra Molla Kasım Köyü sahilinde bulunmuştu.

