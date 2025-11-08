Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünde kritik gelişme: Telefon İspanya'ya gönderildi!

Van’da 24 Eylül’de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma yeni bir aşamaya geçti. Olayın aydınlatılmasında büyük önem taşıyan cep telefonuna erişim sağlanamayınca, cihazın çözümü için uluslararası adım atıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, soruşturmanın geldiği noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kara, Kabaiş’in telefonundaki verilere erişim sorunu yaşandığını belirterek, "24 Eylül öncesine dair elimizde Google hesabı üzerinden bazı veriler mevcut. Fakat olayın aydınlatılmasında etkili olacağını düşündüğümüz, kaybolmadan önceki 3 gün. 24-27 Eylül arasındaki telefon kullanımına erişmemiz gerekiyor." dedi.

Başsavcı Kara, teknik nedenlerle telefona erişilemediğini belirterek, "Ekiplerimiz telefon modeli ve serisi ile ilgili olacağını tahmin ettiğimiz sebeplerden ötürü telefona erişim sağlayamadı. Şifrenin açılabilmesi için telefonu 2 görevli ile birlikte İspanya kriminaline ulaştıracağız. En kısa sürede gelecek olan sonuçlar ile davanın doğru şekilde karara ulaşmasına bir adım daha yaklaşacağız ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Kabaiş, eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Van'da, 27 Eylül'de kaybolduğu bildirildi. 18 günlük sürenin arama sonucunda Rojin Kabaiş'in cesedi, 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Ailesi, Rojin'in intihar ettiği veya suda boğulduğu iddialarını reddetti.

Adli Tıp Kurumu raporunda, "iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edilmesine rağmen örneklerden şüpheli bir bulgu tespit edilmediği" açıklaması yapıldı.

Rojin’in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma bir yılı aşkın süredir devam ederken, kamuoyundaki şüpheler hala giderilmiş değil.