Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik gelişme! Bakan Tunç İspanyol mevkidaşıyla görüştü: "Kritik öneme sahip"

Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün ardından sır perdesi hala tam olarak aralanamadı. Son olarak Adli Tıp Kurumu'nun raporunda Kabaiş'in vücudunda iki erkeğe ait DNA bulunmuştu. Teknik çözümleme için İspanya'ya gönderilen Rojin Kabaiş'in telefonu ise olayın seyrini değiştirebilir. İspanyol mevkidaşıyla konuyu görüşen ve sürecin hızlandırılmasını talep eden Bakan Tunç, "Kritik öneme sahip" dedi. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü olarak bulunmuştu.

İKİ ERKEĞE AİT DNA TESPİT EDİLDİ

Rojin'in ölümünden sonra başlatılan soruşturmada son olarak Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu gündem oldu. Raporda Kabaiş'in vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı ek raporda, Kabaiş'in vücudunda bulunan DNA örneklerinin 'bulaş' olmadığı vurgulandı.

TELEFONDAKİ GELİŞMELER SORUŞTURMANIN SEYRİNİ ETKİLEYEBİLİR

Rojin soruşturmasında önemli noktalardan biri ise cep telefonu. Teknik çözümleme için İspanya’ya gönderilen cep telefonundaki verilerin açığa çıkarılması soruşturma açısından oldukça önemli. Programı kapsamında İspanya'ya giden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak İspanya Adalet Bakanı Garcia ile görüştü.

BAKAN TUNÇ'TAN ROJİN KABAİŞ AÇIKLAMASI: "CEP TELEFONUNUN ÇÖZÜLMESİ KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tunç, "Rojin kızımızın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Ölüm sebebi henüz net değil ancak cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip. İspanyol makamlarının bu talebin sonuçlandırılmasında sağlayacağı destek, adaletin tecellisine önemli katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı.

GARCİA: "MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE TAMAMLAMASI İÇİN TALEPTE BULUNDUM"

İspanya Adalet Bakanı Garcia, Türk makamlarının talebi üzerine cep telefonuna ilişkin kriminal inceleme sürecinin İspanya’da resmi olarak başlatıldığını söyledi. Garcia, dijital veri çözümünün polis birimlerince yapılacağına dikkat çekerek "Türk makamlarından gelen talebi savcılığa ve polise ilettik. Ayrıca İçişleri Bakanını bilgilendirdim. İspanyol polisinin bu işlemleri mümkün olan en kısa sürede tamamlaması için talepte bulundum. Hem savcılık hem polis kanalıyla yürütülen süreç kısa sürede sonuçlanacaktır" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Van Adli Tıp Kurumundaki ön otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

Son olarak Adli Tıp Kurumu raporunda, Rojin Kabaiş'in vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edilmişti.

