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Romanya Başbakanı'ndan şoke eden karar! Marcel Ciolacu görevinden istifa ettiğini duyurdu

Romanya'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu sonrasında mevcut Başbakan Marcel Ciolacu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Romanya Başbakanı'ndan şoke eden karar! Marcel Ciolacu görevinden istifa ettiğini duyurdu
Begüm Özkaynak

Romanya Başbakan Marcel Ciolacu'nun mensubu olduğu Sosyal Demokrat Partisi (PSD) Ulusal Siyasi Konseyi, dün yapılan seçimlerin ardından toplanarak partinin iktidardaki koalisyondan ayrılmasına ve Ciolacu'nun görevinden istifa etmesine karar verildiğini duyurdu.

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İKİNCİ TURDA HİÇBİR ADAYI DESTEKLEMEME KARARI ALDI

Ciolacu açıklamasında, kabinedeki PSD mensubu bakanların geçici olarak hükümette kalıp kalmayacaklarına karar vermek üzere koalisyon ortağı Ulusal Liberal Parti (PNL) temsilcileriyle görüşeceklerini belirterek, partisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda hiçbir adayı desteklememe kararı aldığını bildirdi.

(DHA)

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Başbakan Romanya istifa
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