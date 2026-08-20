Romanya, doğal gaz projesi yakınlarındaki insansız deniz aracını imha etti

Romanya Savunma Bakanı Radu Miruta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Karadeniz’deki Neptün Deep platformu bölgesinde insansız deniz aracı tespit edildiğini belirtti. Bakan Miruta, yapılan analizlerin ardından platformda çalışan yüzlerce kişinin hayatını korumak ve kritik altyapıyı güvence altına almak amacıyla insansız deniz aracının imha edilmesine karar verildiğini aktardı. Miruta, deniz aracının Romanya ordusuna ait bir F-16 uçağı tarafından güvenli bir şekilde imha edildiğini duyurdu. Miruta, "Ukrayna tarafıyla yeni kurulan doğrudan iletişim kanalı aracılığıyla bunun Ukrayna menşeli olmadığına dair resmi teyit aldık" dedi.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, deniz aracının saat 06.28 civarında bir ticari gemi tarafından yetkililere bildirildiği belirtildi. Açıklamada, "Romanya Hava Kuvvetlerine ait 2 F-16 uçağı, Romanya Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde Neptun Alpha platformunun yakınında, Köstence’nin yaklaşık 80 deniz mili doğusunda bulunan küçük bir deniz insansız deniz aracına müdahale etti. Uçaklardan biri, hedefi vurdu" ifadeleri kullanıldı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan ise açıklamasında, "Rusya Federasyonu’nun bu tür sorumsuz olaylarının yoğunlaşmasını şiddetle kınıyorum. Kendimizi savunmak ve bu tür meydan okumaları püskürtmek için NATO müttefikleriyle birlikte teyakkuzda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Romanya ordusu, geçtiğimiz hafta ülkenin Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgesinde Neptun Deep açık deniz doğal gaz projesi yakınlarında sürüklenen 2 "Gerbera" tipi insansız hava aracını kontrollü şekilde patlatarak imha etmişti.

Romanya’nın Neptun Deep sahası, 2027 yılında üretime geçecek ve Romanya’yı Avrupa Birliği’nin en büyük gaz üreticisi haline getirecek.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır