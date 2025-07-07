Romatizma hastaları için yasaklı besinler

Romatizma, kas iskelet sistemini etkileyen bir rahatsızlıktır. Şişlik, sertlik ve ağrı gibi semptomlarla kendini göstermektedir. Romatizmal hastalıkların tedavi sürecinde ilaç kullanımının yanında beslenme alışkanlıkları da önemli bir rol oynamaktadır. Tüketilen bazı besinler vücuttaki iltihabı atırabilir ve hastalığın seyrini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden özellikle romatizmal hastalığı olan kişilerin tükettiği besinlere dikkat etmesi gerekmektedir.

Romatizma nedir?

Romatizma; kas iskelet sistemini etkileyen, şişlik, ağrı ve hareket bozukluğuna sebep olan bir rahatsızlıktır. Romatizmanın kapsamı oldukça geniştir. Bağ dokusu, eklem ve kasların dışında pek çok organı ve sistemi de etkileyebilmektedir.

Romatizmanın tek bir türü yoktur. Osteoartrit, romatoid artrit, lupus ve ankilozan spondilit gibi pek çok farklı biçimi bulunmaktadır. Bazı türler iltihaplı olarak seyrederken, bazıları ise daha çok aşınmaya bağlı olarak gelişmektedir.

Romatizma her yaşta görülebilmektedir. Fakat özellikle orta yaş ve üzerindeki kişilerde daha yaygındır.

Romatizma belirtileri nelerdir?

Romatizma belirtileri hastalığın türüne, şiddetine ve kişiye göre değişiklik gösterebilmektedir. Fakat birçok romatizmal hastalıkta ortak belirtiler görülmektedir. En sık görülen belirtiler arasında özellikle sabahları yoğun olarak hissedilen eklem ağrısı bulunmaktadır. Bunun yanında romatizmal hastalıklarda görülen belirtiler şu şekildedir:

Omuz, el, bilek ve diz gibi hareketli eklemlerde ağrı ve hassasiyet

Sabahları eklemlerde tutukluk ve hareketlerin kısıtlı olması

İltihaplanma sebebiyle eklemlerde meydana gelen kızarıklık ve şişlik

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ciltte döküntü

Kronik yorgunluk ve halsizlik

Ateş

Gözlerde kuruluk

Romatizma belirtileri yavaş yavaş ortaya çıkabileceği gibi bazen ani ve şiddetli bir şekilde de ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden belirtiler hafif olsa dahi ihmal edilmemeli ve mutlaka bir romatoloji uzmanına başvurulmalıdır.

Romatizmaya ne iyi gelir?

Romatizma, hareket kısıtlılığına yol açan kronik bir rahatsızlık olması sebebiyle yaşam kalitesini artırmak ve hastalığın semptomlarını hafifletmek için doğru tedavi ve yaşam alışkanlıkları oldukça önemlidir. Romatizmaya iyi gelen yöntemler kişiden kişiye farklılık gösterse de genel olarak şu uygulamalar fayda sağlamaktadır:

Balık, taze sebze ve meyveler romatizmanın etkilerini hafifletebilmektedir.

Yüzme, esneme hareketleri ve hafif tempolu yürüyüşler eklem hareketliliğini artırdığı için ağrıyı azaltabilmektedir.

Kişi fazla kiloluysa bu durum eklemlere fazladan yük bindirecek ve ağrıların şiddetlenmesine sebep olacaktır. Bu yüzden kilo kontrolü oldukça önemlidir.

Fizik tedavi uygulamaları ağrıların hafiflemesine ve eklemlerin fonksiyonlarını korumasına katkı sağlamaktadır.

Romatoloji uzmanı tarafından verilen ağrı kesiciler ve antiinflamatuar ilaçlar belirtilerin kontrol altına alınmasını sağlamaktadır.

Romatizmaya zararlı yiyecekler nelerdir?

Romatizmal hastalıkların tedavi sürecinde beslenme oldukça önemlidir. Bazı besinler, vücuttaki iltihabı artırarak romatizmanın belirtilerinin şiddetlenmesine sebep olabilmektedir. Bu yüzden romatizma hastalarının bu tür besinlerden uzak durması gerekmektedir. Romatizmaya zararlı yiyecekler genel olarak şu şekildedir:

Cips, fast food ve hazır yemekler

Gazlı içecekler, şekerli tatlılar, beyaz ekmek, beyaz pirinç gibi yüksek şeker içeren besinler

Tereyağı, margarin, kızartmalar

Aşırı tuz tüketimi

Fazla kafein alımı

Sosis, sucuk ve salam gibi işlenmiş etler

Yüksek yağlı kırmızı etler

Alkol

Romatizmal hastalığı olan kişilerin beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve zararlı yiyecekleri hayatından çıkarması gerekmektedir. Kişinin yukarıda sayılan zararlı yiyecekleri hayatından çıkarması hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyecektir.