Romatizmal hastalıkları olanlar için devrim niteliğinde bir proje: Termal medikal eldiven geliştirildi!

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, "Romatizmal Hastalıklarda Soğuktan Koruyacak Termal Medikal Eldiven Geliştirilmesi" başlıklı projeyle önemli bir yenilik sunuyor. Soğuk hava koşullarının romatizmal hastalıkları tetiklemesi nedeniyle şiddetlenen ağrı ve atakları hafifletmek amacıyla geliştirilen termal medikal eldivenler, elleri soğuktan koruyarak sıcak tutma, nem iletme ve nefes alabilirlik gibi fonksiyonları bir arada sunuyor. Bu yenilikçi eldivenler, romatizmal hastalıklarla mücadele eden bireylerin yaşam kalitesini artırarak, onların daha konforlu bir günlük yaşam sürmelerine katkı sağlayacak.

"BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA YENİLİKÇİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Prof. Dr. Necdet Budak, "Tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı bir araştırma üniversitesi olarak, bilim ve teknoloji alanında yenilikçi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yürütücülüğünü Doç. Dr. Mustafa Ertekin’in yaptığı proje kapsamında romatizmal hastalıkların tedavi sürecini destekleyen termal eldiven geliştirildi. Yenilikçi ürün için değerli hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"TERMAL MEDİKAL ELDİVENLER TASARLANMIŞ VE ÜRETİLMİŞTİR"

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mustafa Ertekin, "Reyno ve skleroderma hastalıkları, el ve ayak parmaklarında deri sertleşmesiyle karakterize edilen ve özellikle soğuğa maruz kalındığında atakların şiddetlendiği romatizmal hastalıklardandır. Bu hastalıklar için kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu nedenle ellerin sıcak tutulması büyük bir öneme sahiptir. Hastaların ellerini soğuktan koruyacak, ısıyı muhafaza etme, nem iletme, nefes alabilme ve antibakteriyel özelliklere sahip teknik ipliklerden veya bu ipliklerin kombinasyonundan üretilen hibrit ipliklerle termal medikal eldivenler tasarlanmış ve üretilmiştir. Geliştirilen eldivenlerde ayrıca uzak kızılötesi (FIR - Far Infrared Rays) ışın yayma özelliğine sahip iplikler kullanılmıştır. FIR özellikli iplikler, vücut tarafından yayılan ısıyı absorbe ederek geri yansıtır ve mikro dolaşımı artırmaya yardımcı olur. Bu sayede kan akışını destekleyerek soğuğa karşı koruma sağlar ve özellikle Reyno ve skleroderma hastalarında görülen el ve ayak parmaklarındaki soğuk hassasiyetini azaltabilir. Ayrıca, FIR ipliklerinin kas gevşetici ve ağrı hafifletici etkileri olduğu bilinmektedir. Bu özellikler, hastaların konforunu artırmayı ve semptomlarını hafifletmeyi amaçlayan termal medikal eldivenlerin etkinliğini desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır