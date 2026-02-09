HABER

Rota değişti! Elon Musk 'uydumuza' şehir kuracak

ABD'li milyarder Elon Musk, Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in Mars görevini erteleyerek Dünya'nın uydusu Ay'da "kendi kendine büyüyen şehir inşa etmeye" odaklanacağını açıkladı.

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, SpaceX'in odağının değiştiğini duyurdu.

"Bilmeyenler için SpaceX, odağını 10 yıldan kısa sürede başarabileceğimiz, Ay'da kendi kendine büyüyen bir şehir inşa etmeye yöneltti." ifadesini kullanan Musk, Mars görevinin ise 20 yılı aşkın sürebileceğinin altını çizdi.

AY'A 10 GÜNDE BİR GİDİLEBİLECEK

Musk, Mars'a yolculuğun 6 aylık seyahatle, 26 ayda bir gezegenler hizalandığında gerçekleştirilebileceğini ancak Ay'a 10 günde bir, iki günlük yolculukla gidilebileceğini belirtti.

"Bu, Mars şehrinden ziyade Ay şehrini daha hızlı şekilde tamamlayabileceğimiz anlamına geliyor." ifadesine yer veren Musk, SpaceX'in "Mars şehri" kurma çabasının yaklaşık 7 yıl içinde başlatılacağını ancak önceliklerinin "medeniyetin geleceğini güvence altına almak" olduğunu ve Ay'da bunun daha hızlı yapılabileceğini kaydetti.

SPACEX'İN AY PLANI

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, SpaceX'in yatırımcılarına Mart 2027'de Ay'a inmeyi hedeflediğini ve buna bağlı olarak uzay tabanlı yapay zeka veri merkezleri için xAI'yi satın alarak yola devam edeceğini ilettiği belirtilmişti.

Haberde, aynı bildirimde Musk'ın, sürdürülebilir Ay üssünün kurulmasını destekleme niyetini ayrıntılı olarak yatırımcılara açıkladığı kaydedilmişti.

NASA, birkaç yıl önce SpaceX ile Ay yörüngesindeki ajans gemisiyle buluşup astronotları toplayarak Amerikalı mürettebatını Ay yüzeyine taşıyabilecek Starship geliştirmek için sözleşme imzalamıştı.

Musk, daha önce SpaceX'in doğrudan Mars'a yöneleceğini açıklamıştı. Şirket, 2026'nın sonlarında 5 Starship'i Mars'a göndereceğini duyurmuştu.
