Evde ya da iş yerinde internetin belirli alanlarda çekmemesi modemin kapasitesinin yetmemesinden kaynaklanır. Bu tür durumlarda internet kullanımında yaşanan aksaklıklar sinir bozucu olmakla kalmaz aynı zamanda iş verimliliğini de düşürebilir. Günümüzde online aktivitelerin her alana yayılması nedeniyle internetin birkaç saat bile kesilmesi oldukça büyük bir sorundur. Bu sorun doğru ağ çözümleriyle aşılabilir olduğundan mekanın her köşesinde eşit internet deneyimi yaşanabilir. Bu noktada Router yani yönlendirici nedir sorusuna yanıt aranır.

Router nedir, nasıl çalışır?

Router nedir sorusuna yanıt olarak interneti birden fazla cihaza dağıtan cihazdır. İnternette gerçekleştirilen her işlem aslında bilgisayarlardan ve telefonlardan diğer cihazlara gönderilen küçük mesajlar gibidir. Bu mesajların doğru yerlere ulaşmasını sağlayan cihaz ise routerdır.

Router bu mesajları yönlendirirken karşılaşabileceği bazı sorunlarla da mücadele eder. İnternet bağlantısının maruz kalabileceği virüs ve kötü niyetli yazılımlara karşı da ağı korur.

Bilgisayar ve telefon gibi cihazların bağlı olduğu ağlara LAN denir. Eğer internet sadece bu küçük ağı kapsıyorsa tek bir router yeterli olabilir. Fakat büyük ev ve ofis gibi daha büyük alanlarda birden fazla router kullanılması gerekebilir. Bu sayede birden fazla IP adresi yaratılmış olur ve internet bağlantısı daha güçlü hale gelir.

Router ile modem arasındaki farklar

Router modem farkı sorgulandığında modem internet sağlayıcınızdan gelen sinyali alır. Bu sinyali kullanarak evinize ya da ofisinize internet bağlantısı sağlar. Router ise bu internet bağlantısını birden fazla cihaz arasında paylaştırır ve cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar.

Dolayısıyla router tek başına internet bağlantısı sağlayamaz.

Öte yandan bazı modemler tek başına router görevi üstlenebilir. Yönlendiriciler daha çok kendi başına çalışan küçük bilgisayarlar gibidir. Her birinin kendine ait bir işletim sistemi ve hafızası mevcuttur. Bu özellikleri sayesinde ağa bağlanan cep telefonu, bilgisayar ve diğer cihazlar için ayrı ayrı IP adresleri atayabilir.

Her cihazın internette tanınabilmesi için bir kimliğe sahip olması gerekir. Router ise bu kimlik bilgilerinin de güvenli bir şekilde sağlanmasından sorumludur. Böylece cihazlar internette bu kimlikler aracılığıyla iletişim kurar ve veri alışverişi gerçekleştirir.