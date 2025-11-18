HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Rozetini Özgür Özel taktı, Doğan Demir resmen CHP'ye katıldı

Gelecek Partisi'nden istifa ettikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'bağımsız' hareket eden Doğan Demir, CHP'ye katıldı. Demir'in rozetini CHP lideri Özgür Özel bizzat takarken, bu hamleyle ana muhalefetin sandalye sayısı 139'a yükseldi.

Rozetini Özgür Özel taktı, Doğan Demir resmen CHP'ye katıldı
Devrim Karadağ

Mayıs 2023'te düzenlenen seçimlerde CHP listelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giren, Temmuz 2025'te Gelecek Partisi'nden istifa ettikten sonra 'bağımsız milletvekili' olarak siyasete devam eden İstanbul Milletvekili Doğan Demir, bugün itibariyle ana muhalefete katıldı.

ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demir'e rozetini takarken kendisinin yıllar önce de CHP çatısı altında çalıştığını hatırlatarak gelişmeyi "Baba ocağına dönüş" olarak niteledi.

MECLİS'TEKİ SANDALYE SAYISI 139'A YÜKSELDİ

Demir de şunları kayda geçirdi:

"Ben 33 yıl önce CHP'de siyasete başlarken bugün yeniden burada mücadele etme onurunu Sayın Genel Başkanımız, arkadaşlar bana tanıdılar. Uzun yıllar hem CHP'de hem Alevi örgütlerinde hak mücadelesi vermiş, sokaktan gelen bir kardeşinizim."

Bu hamleyle birlikte ana muhalefetin Meclis'teki sandalye sayısı 139'a yükseldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Bahçeli'ye 'TRT' yanıtı! Özgür Özel "Hodri meydan" diyerek bu haftayı işaret ettiSon dakika | Bahçeli'ye 'TRT' yanıtı! Özgür Özel "Hodri meydan" diyerek bu haftayı işaret etti
DEM Parti'den Bahçeli'nin İmralı sözlerine yanıtDEM Parti'den Bahçeli'nin İmralı sözlerine yanıt

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.