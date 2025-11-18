Rozetini Özgür Özel taktı, Doğan Demir resmen CHP'ye katıldı

Mayıs 2023'te düzenlenen seçimlerde CHP listelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giren, Temmuz 2025'te Gelecek Partisi'nden istifa ettikten sonra 'bağımsız milletvekili' olarak siyasete devam eden İstanbul Milletvekili Doğan Demir, bugün itibariyle ana muhalefete katıldı.

ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demir'e rozetini takarken kendisinin yıllar önce de CHP çatısı altında çalıştığını hatırlatarak gelişmeyi "Baba ocağına dönüş" olarak niteledi.

MECLİS'TEKİ SANDALYE SAYISI 139'A YÜKSELDİ

Demir de şunları kayda geçirdi:

"Ben 33 yıl önce CHP'de siyasete başlarken bugün yeniden burada mücadele etme onurunu Sayın Genel Başkanımız, arkadaşlar bana tanıdılar. Uzun yıllar hem CHP'de hem Alevi örgütlerinde hak mücadelesi vermiş, sokaktan gelen bir kardeşinizim."

Bu hamleyle birlikte ana muhalefetin Meclis'teki sandalye sayısı 139'a yükseldi.