Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak! 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

Siyasetin gündemi AK Parti'ye bugün geçmesi beklenen 4 belediye başkanını konuşuyor. 2'si CHP'li 1'i Yeniden Refah Partili ve 1'i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanının bugün itibarıyla AK Parti'ye geçeceği belirtildi. Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

Doğukan Akbayır

AK Parti bugünkü grup toplantısında 4 belediye başkanını daha bünyesine katmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar AK Parti'ye geçen belediye sayısının bugünle birlikte 70’e ulaşması bekleniyor.

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak! 4 belediye başkanı AK Parti ye geçiyor 1

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKACAK

AK Parti’nin gerçekleştireceği grup toplantısında, 2’si CHP’li, 1’i Yeniden Refah Partili ve 1’i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanının partiye katılması bekleniyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

İŞTE O BELEDİYE BAŞKANLARI

AK Parti’ye katılması beklenen isimler ve görev yerleri şöyle:

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)

Niğde Çiftlik’e bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)

Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (Yeniden Refah Partisi)

Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)

CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Öte yandan Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Kumbul’un AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar daha önce de gündeme gelmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bebeği çöpte ölü bulunmuştu! 18 yıl sonra hakim karşısındaBebeği çöpte ölü bulunmuştu! 18 yıl sonra hakim karşısında
10 yıllık matematik problemini saatler içinde çözdü10 yıllık matematik problemini saatler içinde çözdü

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

