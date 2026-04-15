Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak! 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

AK Parti bugünkü grup toplantısında 4 belediye başkanını daha bünyesine katmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar AK Parti'ye geçen belediye sayısının bugünle birlikte 70’e ulaşması bekleniyor.

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKACAK

AK Parti’nin gerçekleştireceği grup toplantısında, 2’si CHP’li, 1’i Yeniden Refah Partili ve 1’i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanının partiye katılması bekleniyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

İŞTE O BELEDİYE BAŞKANLARI

AK Parti’ye katılması beklenen isimler ve görev yerleri şöyle:

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)

Niğde Çiftlik’e bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)

Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (Yeniden Refah Partisi)

Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)

CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Öte yandan Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Kumbul’un AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar daha önce de gündeme gelmişti.