RTÜK araştırma yaptırdı! Yaşlılar günde 5 saati televizyon başında geçiriyor

Televizyon ve radyo yayınları ile internet, sosyal medya ve isteğe bağlı yayın platformlarının izlenme alışkanlıklarının belirlenmesi için yapılan araştırma, Türkiye genelinde 7 bölgeden 26 ilde 15 yaş ve üzeri toplam 15 bin 766 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 50,3'ünü kadınlar, yüzde 49,7'sini ise erkekler oluşturdu. Çalışmanın yüzde 19,2'sini 15-24 yaş grubu, yüzde 19,1'ini 25-34 yaş, yüzde 19,2'sini 35-44 yaş, yüzde 16,6'sını 45-54 yaş, yüzde 12,9'unu 55-64 yaş, yüzde 13'ünü ise 65 yaş ve üzeri grup teşkil etti.

Araştırmaya göre, katılımcıların sahip olduğu cihazlar içinde ilk sırayı yüzde 99 ile cep telefonu aldı. Bunu yüzde 94,8'le televizyon, yüzde 53,9'la bilgisayar/tablet, yüzde 14,5'le radyo, yüzde 8,4'le oyun konsolu ve yüzde 2,3'le e-kitap okuyucu izledi.

Günlük kullanım alışkanlıklarına bakıldığında ise katılımcıların yüzde 82,5'inin her gün internete bağlandığı belirlendi. Televizyon yayınlarını her gün izleyenlerin oranı yüzde 69,6 olurken, sosyal medyayı günlük olarak kullananların oranı yüzde 69,1 seviyesinde gerçekleşti.

İsteğe bağlı yayın platformlarını her gün takip edenlerin oranı yüzde 16,5, radyo ve dijital müzik yayınlarını günlük dinleyenlerin oranı ise yüzde 10,4 olarak kaydedildi.

"EN ÇOK İZLENEN HABERLER OLDU"

Medya içeriklerinin en fazla takip edildiği cihazlara bakıldığında, televizyon yayınları yüzde 98,9 ile en çok televizyondan izlendi, internete erişimin yüzde 99,6'sı ve sosyal medya takibinin yüzde 99,9'u cep telefonundan yapıldı.

Haftada en az bir kez televizyon izleyenlerin oranı yüzde 93,4 olarak belirlendi.

Katılımcıların günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 43 dakika olurken, bu sürenin 65 yaş ve üzeri grupta 5 saat 16 dakikaya çıktığı görüldü.

En çok izlenen program türleri arasında ilk sırayı yüzde 89,3 ile haberler aldı. Bunu, yüzde 85,7 ile dizi-filmler, yüzde 64'le yarışma programları ve yüzde 45,4'le belgeseller takip etti.

DİZİLERİ EN ÇOK 55-64 YAŞ ARASI İZLİYOR

Dağılıma bakıldığında, kadınların yüzde 92,2'si, erkeklerin ise yüzde 79'u dizi ve film izlemeyi tercih ediyor. Dizi ve filmleri en fazla izleyen yaş grubu yüzde 90,4 ile 55-64 yaş oldu.

Kadınların günlük ortalama televizyon izleme süresi 4 saat 2 dakika olurken, erkeklerde bu süre 3 saat 25 dakika olarak hesaplandı.

Araştırmada, radyo ve dijital ortamlardan müzik dinleme oranı yüzde 27 olarak belirlendi, günlük ortalama dinleme süresi 1 saat 40 dakika oldu.

Genç yaş gruplarının, sosyal medyayı günlük ortalamanın üzerinde kullandıkları belirlendi. 15-24 yaş grubunun sosyal medyayı günlük ortalama 4 saat 5 dakika kullandığı görüldü.

HABER ALMADA EN GÜVENİLİR KAYNAK TELEVİZYON

Ülke ve dünya gündemine ilişkin haberleri takip etmede en çok başvurulan mecra yüzde 91,9'la televizyon oldu. Bunu, 77,8 ile sosyal medya, yüzde 73,7 ile internet haber siteleri ve uygulamaları takip etti.

Haber alma kaynaklarına güven düzeyi en güvenilir olandan en az güvenilir olana doğru televizyon, yazılı basın, internet haber siteleri, sosyal medya, radyo ve video paylaşım platformları olarak sıralandı.

Sosyal medya kullanım sıklığına bakıldığında katılımcıların yüzde 69,1'inin sosyal medyayı her gün kullandığı, günlük ortalama kullanım süresinin ise 3 saat 12 dakika olduğu belirlendi.

İsteğe bağlı yayın platformlarını kullananların oranının 2023'e göre arttığı, her 10 kişiden 3'ünün en az 2 ya da daha fazla platforma abone olduğu da araştırmalara yansıdı.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır