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RTÜK Başkan Ebubekir Şahin'den ‘Halk TV ve Sözcü TV' açıklaması! "Dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir"

Halk TV, Tele1 ve Sözcü TV’nin aldığı cezaların tartışma konusu olmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den açıklama geldi. Şahin, Sözcü TV ve Halk TV’ye verilen 10 günlük yayın durdurma ile Tele1’e 5 kez program durdurma cezası ile ilgili gelen tepkilere, "Dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir" diyerek uyarıda bulundu.

RTÜK Başkan Ebubekir Şahin'den ‘Halk TV ve Sözcü TV' açıklaması! "Dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir"
Begüm Özkaynak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV ve Halk TV’ye verilen 10 günlük yayın durdurma ile Tele1’e 5 kez program durdurma cezası vermişti. 10 günlük yayın durdurma cezası bu gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giriyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

RTÜK Başkan Ebubekir Şahin den ‘Halk TV ve Sözcü TV açıklaması! "Dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir" 1

EBUBEKİR ŞAHİN: "RTÜK’ÜN İLKE KARARLARI ŞEFFAFTIR"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Son günlerde kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan bazı yanıltıcı ve dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir.

Sözcü TV ve Halk TV’ye verilen 10 günlük yayın durdurma ile Tele1’e 5 kez program durdurma cezası, uzun süredir yapılan yapıcı uyarılara rağmen devam eden ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulanmıştır.

Bazı siyasetçiler ve bahse konu yayıncı kuruluşlar ile RTÜK üzerinden görünürlük ve popülarite elde etmeye çalışan malum çevreler tarafından kamuoyunu yanıltmaya yönelik şekilde bu yaptırımların bir anda verilmiş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Bir kez daha hatırlatıyoruz:
•RTÜK’ün ilke kararları şeffaftır,
•6112 sayılı Kanun hükümleri tartışmasızdır,
•Mahkeme kararları ortadadır.

Bu vesileyle tüm yayıncılarımızı kanuna ve ilgili mevzuata uygun yayın yapmaya davet ediyoruz.

RTÜK Başkan Ebubekir Şahin den ‘Halk TV ve Sözcü TV açıklaması! "Dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir" 2

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Ebubekir Şahin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
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