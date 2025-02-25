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  4. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Fatih Altaylı'nın iddialarına çok sert yanıt! Parayla video çekmekle suçladı: "Sen git sahiplerin gelsin"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Fatih Altaylı'nın iddialarına çok sert yanıt! Parayla video çekmekle suçladı: "Sen git sahiplerin gelsin"

25.02.2025 15:24
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Fatih Altaylı, bu sabahki yayınında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in AK Parti kongresini sosyal medya hesabından paylaşmasına tepki göstererek 'Göze sokacak ki göze girsin' ifadelerini kullanmıştı. Ebubekir Şahin'in Fatih Altaylı'ya yanıtı çok sert oldu! Şahin, "Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Fatih Altaylı'nın iddialarına çok sert yanıt! Parayla video çekmekle suçladı: "Sen git sahiplerin gelsin"

7 senedir RTÜK Başkanı olarak görev yapan Ebubekir Şahin ile Habertürk'ten ayrıldıktan sonra kendi Youtube kanalında yayınlar yapan Fatih Altaylı arasında zaman zaman alevlenen polemik çok sert bir noktaya geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Fatih Altaylı'yı para alarak video çekmekle suçladı.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Fatih Altaylı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin için şu ifadeleri kullanmıştı: "Adam, 3 senedir İletişim Başkanı olmak istiyor. AK Parti'yi kutlayınca mı tarafsızlığına helal mı geldi? Onun en basit suçu odur. Göze sokacak ki göze girsin."

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RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN'DEN FATİH ALTAYLI'YA AĞIR SÖZLER:

Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fatih Altaylı'yı parayla yayın yapmakla suçladı. Gazeteciliğin onurunu ayaklar altına almakla itham ettiği Altaylı hakkında sert ifadeler kullanan Şahin; "Sen git sahiplerin gelsin" dedi.

"JETONLU İFTİRA AYGITI"

"Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!!

Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum.

Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!

Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın.

Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin.
@fatihaltayli"

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Ebubekir Şahin rtük
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