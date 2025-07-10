RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’a tebrik mesajı: “Derin akademik birikimiyle kıymetli katkılar sunacak”

Resmi Gazete sonrası yaşanan görev değişikliğiyle birlikte yeni İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran oldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Duran’ı tebrik etti.

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“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atanan kıymetli ağabeyim Prof. Dr. Burhanettin Duran’ı tebrik ediyor, yeni görevinin ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, kendisine üstün başarılar diliyorum.

Derin akademik birikimi, güçlü devlet tecrübesi ve stratejik iletişim alanındaki yetkinliği ve kişisel iletişim becerileri ile ülkemizin kamu diplomasisi ve iletişim politikalarına kıymetli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Şimdiye kadar aldığı tüm görevlerde göstermiş olduğu üstün başarıları gibi, böylesi önemli bir görevde de başarılı olacağına inancım tamdır.

Prof. Dr. Burhanettin Duran ağabeyimize tekrar hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, Rabbim mahcup etmesin diyorum.”