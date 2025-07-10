HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’a tebrik mesajı: “Derin akademik birikimiyle kıymetli katkılar sunacak”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, dün gece Resmi Gazete ile İletişim Başkanlığı görevine getirilen Prof. Dr. Burhanettin Duran için bir tebrik mesajı yayınladı. Duran’ın iletişim politikalarına kıymetli katkılar sunacağına yürekten inandığını belirten Şahin; başarılı olacağına dair inancının tam olduğunu belirtti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’a tebrik mesajı: “Derin akademik birikimiyle kıymetli katkılar sunacak”

Resmi Gazete sonrası yaşanan görev değişikliğiyle birlikte yeni İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran oldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Duran’ı tebrik etti.

İŞTE O MESAJ

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atanan kıymetli ağabeyim Prof. Dr. Burhanettin Duran’ı tebrik ediyor, yeni görevinin ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, kendisine üstün başarılar diliyorum.

Derin akademik birikimi, güçlü devlet tecrübesi ve stratejik iletişim alanındaki yetkinliği ve kişisel iletişim becerileri ile ülkemizin kamu diplomasisi ve iletişim politikalarına kıymetli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Şimdiye kadar aldığı tüm görevlerde göstermiş olduğu üstün başarıları gibi, böylesi önemli bir görevde de başarılı olacağına inancım tamdır.

Prof. Dr. Burhanettin Duran ağabeyimize tekrar hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, Rabbim mahcup etmesin diyorum.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralıOsmaniye’de kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı
Mola verdiği bölgede kaybolduktan 7 saat sonra bitkin bulundu, kaldırıldığı hastanede öldüMola verdiği bölgede kaybolduktan 7 saat sonra bitkin bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü

Anahtar Kelimeler:
Ebubekir Şahin rtük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

Tartıştığı kişiyi otomobille üzerinden iki kez geçerek öldürdü!

Tartıştığı kişiyi otomobille üzerinden iki kez geçerek öldürdü!

Zehra Güneş'ten sonra Dilay Özdemir pozlarıyla gündemde!

Zehra Güneş'ten sonra Dilay Özdemir pozlarıyla gündemde!

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

Taburcu olacaktı, cenazesi çıktı! Hemşirenin ifadesi kan dondurdu

Taburcu olacaktı, cenazesi çıktı! Hemşirenin ifadesi kan dondurdu

Yavaş'tan dikkat çeken ifadeler! "Bunun adı tasarlayarak cinayettir"

Yavaş'tan dikkat çeken ifadeler! "Bunun adı tasarlayarak cinayettir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.