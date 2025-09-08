HABER

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İzmir'de şehit olan polisler için taziye mesajı!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan polisler için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Cansu Akalp

İzmir Balçova'da bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. Saldırıda 2 polis şehit olurken, İzmir Başsavcısı aralarında vatandaşların da olduğu 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, şehit olan polisler için taziye mesajı yayınladı.

İşte o mesaj;

"Balçova’da polis merkezine yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmî makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır.

Bu vesile ile vatanımızın birlik ve beraberliği uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum.
Milletimizin başı sağ olsun."

