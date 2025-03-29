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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Özgür Özel'e sert sözler! "Son 2 dakika, son 3 dakika diyerek..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.03.2025 16:18
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki göstererek "Televizyonların yayın akışına müdahale ederek 'son 2 dakika, son 3 dakika' diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez!" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Özgür Özel'e sert sözler! "Son 2 dakika, son 3 dakika diyerek..."

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Şahin paylaşımında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Maltepe'deki mitingdeki sözlerine yanıt verdi. Şahin, "Kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez!" dedi.

Şahin açıklamasında şunları ifade etti:

"Günlerdir 'özgür basın' nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük!

Televizyonların yayın akışına müdahale ederek 'son 2 dakika, son 3 dakika' diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez!

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Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür!

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Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur!

Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz!

Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır.

Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
CHP Ebubekir Şahin rtük ekrem imamoğlu operasyonu
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