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  4. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den S.B isimli bilirkişiyle konuşmayı yayınlayan Barış Pehlivan ve Halk TV'ye uyarı: Gereği yapılacak!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den S.B isimli bilirkişiyle konuşmayı yayınlayan Barış Pehlivan ve Halk TV'ye uyarı: Gereği yapılacak!

28.01.2025 10:57
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Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla yepyeni bir tartışma başladı. İmamoğlu'nun bilirkişi S.B. üzerinden yargının tarafsızlığı konusunda eleştirilerde bulunması gündemi hareketlendirirken hakkında yeni bir soruşturma da başlatıldı. Bu arada gazeteci Barış Pehlivan S.B. ile telefonda görüşmüş, görüşme Halk TV'de yayınlanmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den "Gereği yapılacak" uyarısı geldi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den S.B isimli bilirkişiyle konuşmayı yayınlayan Barış Pehlivan ve Halk TV'ye uyarı: Gereği yapılacak!

Siyasetin gündemindeki "heybedeki turp" tartışması gitgide büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelere yönelik soruşturmalar hakkında çıkışıyla başlayan tartışma dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

BİLİRKİŞİYLE GÖRÜŞME YAYINLANDI, RTÜK DEVREYE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak "Turpun Büyüğü" adlı bir basın toplantısı düzenleyen Ekrem İmamoğlu, S.B. adlı bilirkişi üzerinden yargının tarafsızlığını eleştirmiş, iktidara yüklenmişti. Bu sırada Halk TV'den Barış Pehlivan, S.B ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmenin Halk TV'de yayınlanması üzerine Halk TV'nin sunucusu ve yetkilileri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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"Heybedeki büyük turp" diyerek yüklendiği isimden yanıt geldi "Heybedeki büyük turp" diyerek yüklendiği isimden yanıt geldi

KARTALKAYA FACİASI: KANUN DIŞI VE ETİK OLMAYAN YAYINCILIK ASLA KABUL EDİLEMEZ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Türkiye'nin yasını tutmaya devam ettiği Kartalkaya faciasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Halk TV'ye de uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangın faciasına ilişkin Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımız Türkiye’nin ortak acısıdır. Bu süreçte RTÜK olarak bizim de beklentimiz sorumluların bir an önce gerekli cezayı almasıdır. Bu anlamda gerek kolluk kuvvetlerinin gerek yargı birimlerinin gerekse ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hassasiyetle yaptığı çalışmalar ülkece takip edilmektedir. Hâl böyleyken böyle hassas bir konuda habercilik adına yapılan kanun dışı ve etik olmayan yayıncılık asla kabul edilemez. Özellikle görevi tarafsız bir şekilde haber sunup kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan medya mensuplarının zaman zaman hezeyana varan ve bir siyasi parti temsilcisi gibi gerçekleştirdikleri haber sunumlarını kabul etmemiz mümkün değildir.

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O YAYINLAR MERCEK ALTINDA

Ülkemizin tamamının yakından takip ettiği ve yargıya intikal etmiş bir süreçle alakalı, soruşturmayı aksatacak yanlış bilgi ve belgelerle yapılan haber, yorum ve tartışma programlarını yakından takip etmekteyiz. Süreçle alakalı tespit edilen ihlallere ilişkin gerekli müeyyidelerin uygulanacağı konusunda kamuoyumuzun şüphesi olmasın."

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BİLİRKİŞİ S.B. İLE GÖRÜŞEN HALK TV'YE UYARI

Şahin, Halk TV'ye yönelik soruşturma hakkında ise şunları kaydetti:

"Ayrıca, Halk TV’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına da konu olan “Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınlaması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilerek yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik yayınları” nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır. Halk TV’nin habercilik anlayışına aykırı uygulamalarına yönelik gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uzmanlarımız tarafından hazırlanan rapor Üst Kurul toplantısında görüşülüp, gereği yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Halk TV Ebubekir Şahin Barış Pehlivan rtük
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Rtük Halk TV gibi bir çok kanalı izlemiyor çok fazla herhalde sosyal medya etkileşimleri olmasa at gözlükleri çıkmıyor
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