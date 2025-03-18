RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sert gündüz kuşağı açıklaması: "Eğer kararları ihlal edenler olursa..."

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, katıldığı "İftar Sevinci" programında açıklamalarda bulundu.

"AĞIR MÜEYYİDELER UYGULARIZ"

Sıklıkla tartışmalara konu olan gündüz kuşağı programlarıyla ilgili konuşan Şahin, "Gündüz kuşağı programlarıyla ilgili olarak en son geldiğimiz noktada, belirli İlke Kararları oluşturduk. İlke kararları şunu ifade eder: Kanunun öngördüğü belirli uyarılar vardır. Ancak bu uyarılar yeterli olmazsa, ilke kararı alırız. Eğer bu ilke kararlarını ihlal edenler olursa, onlar hakkında çok ağır müeyyideler uygularız." dedi.

“Gündüz kuşağı programlarıyla ilgili olarak en son geldiğimiz noktada, belirli İlke Kararları oluşturduk. İlke kararları şunu ifade eder: Kanunun öngördüğü belirli uyarılar vardır. Ancak bu uyarılar yeterli olmazsa, ilke kararı alırız. Eğer bu ilke kararlarını ihlal edenler… pic.twitter.com/UeOxjqhsDN — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) March 18, 2025

Ebubekir Şahin'in diğer açıklamaları şöyle: "Medya okuryazarlığı ve sosyal medya okuryazarlığı gelecek olan mesajların doğru okunması bakımından çok önemli derslerden bir tanesidir. Buradan yola çıkarak MEB ile RTÜK arasında yapılan mutabakat sonucunda okullarımızda sosyal medya ve yeni medya okuryazarlığı adı altında da bu işi geliştirdik."

"Dijital platformlarda çocukların ne izlediğini kontrol etmek ebeveynlerin en büyük sorumluluklarından biridir. Çocuk PİN’i gibi güvenlik önlemleri var ama bilinmezse işe yaramaz! Akıllı işaretlere dikkat edelim, içerik denetim mekanizmalarını kullanalım ve çocuklarımızı bilinçli bir medya tüketimiyle büyütelim. Medyanın İslamofobiyi algılama biçimine Türkiye’de müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadeleye devam edeceğiz! Bu alanda da o gözlüğü izleyicilerimizin gözüne takmamakta kararlıyız."