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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu: Tele 1'e tepki! "Milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmaz"

11.03.2025 17:19
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, '18 Dakika' isimli programdaki sözleri nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ'ın konuştuğu Tele 1'e tepki gösterdi. Şahin, programın yayınlandığı Tele 1 hakkında inceleme başlatılacağını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu: Tele 1'e tepki! "Milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmaz"

Suriye'deki son gelişmeler Türkiye'nin gündeminde. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Her fırsatta İslam âlemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahıslar, bu sefer de Suriye’deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki habis fikirleri dışa vurmuşlardır" diyerek tepkisini dile getirdi.

"KAMU VİCDANINI DERİNDEN YARALAYAN VE TOPLUMSAL HASSASİYETLERİ HİÇE SAYAN İFADELER"

Şahin, bu kapsamda Tele 1 hakkında inceleme başlatılacağını "Tele 1 ekranlarında 10.03.2025 tarihinde yayınlanan 18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ’ın kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri nedeniyle ilgili yayın kuruluşu hakkında gerekli inceleme başlatılacaktır" sözleriyle duyurdu.

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"MİLLETİMİZ BU ŞARK KURNAZLIKLARINA KANMAMAKTA"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin şunları kaydetti:

"Basın özgürlüğü sorumluluk gerektirir! Her fırsatta İslam âlemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahıslar, bu sefer de Suriye’deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki habis fikirleri dışa vurmuşlardır.

İslam dünyasının ortaçağ karanlığında olduğunu iddia edenler, aslında kendi fikir dünyalarının karanlığından hiçbir zaman çıkamamışlardır.

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Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye’de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır.
Unuttukları ise; Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır.

6112 sayılı Kanun son derece açık ve nettir; medya hizmet sağlayıcıları, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez.

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Hâl böyleyken, Tele 1 ekranlarında 10.03.2025 tarihinde yayınlanan 18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ’ın kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri nedeniyle ilgili yayın kuruluşu hakkında gerekli inceleme başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Merdan Yanardağ Ebubekir Şahin rtük
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