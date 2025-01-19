HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "Selahattin Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "Selahattin Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti"

19.01.2025 23:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 24 TV'de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Şahin, "İftirayı tehdite uğradım yılmadan mücadeleme devam ettim. Selahattin Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti. Neden? Suçluyu öven yayın hakkında soruşturma başlattık diye. " ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "Selahattin Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti"

24 TV Arafta Sorular programına konuk olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Esra Elönü'nün 'Arafta mısınız?' sorusuna yanıt veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "İnsan olduğumuz için araftayız zaten. Arafta olmamak mümkün değil. Arafta değilsek insan değiliz. Fakat yaptığımız işler ve bize yüklenen sorumluluklar bakımından hiç arafta olmadım. Her zaman nettim ve net olmaya da devam edeceğim." dedi.

"NARİN GÜRAN DAVASINDA İLK ZAMANLARDAKİ YAYIN SÜRECİNDEN DOLAYI ÜZGÜNÜM"

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran davası hakkında açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Şahin, "(Narin davası) Acaba burada biraz daha mı yayıncı kuruluşları daha farklı mı yönlendirseydik. Bence Türk medyası orada iyi bir sınav vermedi. Dedikoduları medyaya veya ana haberlere taşıyarak sabahlara kadar yayın yapmak gibi bir tutum içinde bulunulamaz. Narin Güran davası için olayın ortalarına doğru medyada ciddi tedbirler aldık. Sağ olsun onlarda olayın ciddiyetini anladılar, uyarılarımız dikkate alındı. İlk zamanlar için bunu diyemiyorum, bu dönemdeki yayın anlayışı için üzgünüm." dedi.

"DEMİRTAŞ BENİ TEHDİT ETTİ"

Şahin, "İftirayı tehdite uğradım yılmadan mücadeleme devam ettim. Selahattin Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti. Neden? Suçluyu öven yayın hakkında soruşturma başlattık diye. Söylemediğim sözlerden içinde bulunmadığım olaylardan doları hangi mahalleden olursa olsun şahsıma gelen hakaretlerden rahatsızım, muzdaribim hepsini dava ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ebubekir Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Önce ödedi sonra TÜVTÜRK'ten 7 katı olarak geri aldı!

Önce ödedi sonra TÜVTÜRK'ten 7 katı olarak geri aldı!

F.Bahçe o isimle görüşmeye başladı! G.Saray taraftarı 'istifa' mesajları paylaşıyor

F.Bahçe o isimle görüşmeye başladı! G.Saray taraftarı 'istifa' mesajları paylaşıyor

Sağlıkta yeni moda bir kaç dakikada öldürüyor!

Sağlıkta yeni moda bir kaç dakikada öldürüyor!

İçme suyundaki kimyasal şüphe herkesi korkuttu! Bir ilin suları kesildi: İşten çıkarılanların telefonu inceleniyor

İçme suyundaki kimyasal şüphe herkesi korkuttu! Bir ilin suları kesildi: İşten çıkarılanların telefonu inceleniyor

Kar yağışı lapa lapa olacak ama… İstanbul için tarih belli oldu

Kar yağışı lapa lapa olacak ama… İstanbul için tarih belli oldu

Süresiz nafaka bitiyor mu? Yeni formül masada!

Süresiz nafaka bitiyor mu? Yeni formül masada!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.