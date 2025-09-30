RTÜK Başkanı Şahin: 'Aile dostu yayıncılığı güçlendirecek yeni dönem başlıyor'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aile dostu yayıncılığı güçlendirecek yeni dönemin başladığını duyurdu. Birim amirleriyle bir araya gelen Şahin, toplumun temel taşı olan aile ve çocuk dostu yayıncılığı, yeni dönemde çok daha güçlü bir şekilde destekleyeceklerinin altını çizdi.

Geçtiğimiz dönemde yapılan çalışmaların kazanımlarını hatırlatan Şahin, Türkiye’nin yayıncılık alanında dönüştürücü ve kalıcı adımlar atmaya devam edeceğini vurguladı.

EKRAN BAĞIMLILIĞINA KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURACAK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNACAK!

Yeni dönemde ise dikkat çekici projelerin gündemde olduğu toplantıda; Kasım ayında İstanbul’da düzenlenecek “Dijital Anafor Ekran Bağımlılığı Zirvesi”, ekran bağımlılığına karşı hem farkındalık oluşturacak hem de somut çözüm önerileri sunacak. Ayrıca kurulma aşamasında olan RTÜK Medya Akademisi, medya dünyasına nitelikli insan kaynağı kazandırmayı ve sektöre ufuk açacak eğitim programları geliştirmeyi hedefliyor.

Şahin, paydaş kurumlarla iş birliğini ulusal ve uluslararası boyutta artırarak, yayıncılıkta daha geniş ufuklar açacak güçlü bir iş birliği zemini oluşturacaklarını da dile getirdi. Toplantıda 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki döneme dair projeler de masaya yatırıldı.

Bu yeni dönem, yalnızca yayıncılığın değil, toplumun kalbi olan ailenin güçlenmesine ve geleceğin temeli olan çocukların zararlı medya içeriklerinden korunması ve yarınlarını daha güvenli bir zemine taşımasına katkı sağlayacak bir süreci başlatıyor.