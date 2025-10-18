HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

RTÜK Başkanı Şahin, "Artış var diyerek" işaret etti! 'Sokak Röportajı' açıklaması

Son zamanlarda sosyal medyada sıkça gündem olan sokak röportajlarıyla ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin açıklamada bulundu. Algı oluşturma hususunda sistemli artış olduğunu aktaran Şahin, "Eleştiri elbette demokrasinin vazgeçilmez unsurudur; ancak yapıcı eleştiriler ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan sistematik karamsarlık dili aynı şey değildir" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, "Artış var diyerek" işaret etti! 'Sokak Röportajı' açıklaması
Melih Kadir Yılmaz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokak röportajları özelinde değerlendirmelerde bulundu.

"ALGI OLUŞTURMA ÇALIŞMALARINDA ARTIŞ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Üst kurulun izleme ve değerlendirme uzmanları tarafından yapılan analizlerin sonuçlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Şahin, "Sokak röportajları adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile 'her şeyin kötüye gittiği' yönünde algı oluşturma çalışmalarında son zamanlarda artış olduğu tespit edilmiştir" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, "Artış var diyerek" işaret etti! Sokak Röportajı açıklaması 1

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARINA VE KAMU YARARINA AYKIRIDIR"

Şahin açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır.

RTÜK Başkanı Şahin, "Artış var diyerek" işaret etti! Sokak Röportajı açıklaması 2

"SİSTEMATİK KARAMSARLIK DİLİ AYNI ŞEY DEĞİLDİR"

Eleştiri elbette demokrasinin vazgeçilmez unsurudur; ancak yapıcı eleştiriler ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan sistematik karamsarlık dili aynı şey değildir.

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz.

"TÜM YASAL YETKİLERİ SONUNA KADAR KULLANACAĞIMIZI ÖNEMLİ HATIRLATIYORUZ"

Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da seyir halindeki traktörde saman balyaları alev alev yandıAntalya’da seyir halindeki traktörde saman balyaları alev alev yandı
WhatsApp'tan yeni adım! 'Sınırsız' dönem bitiyorWhatsApp'tan yeni adım! 'Sınırsız' dönem bitiyor

Anahtar Kelimeler:
Ebubekir Şahin rtük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.