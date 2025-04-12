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RTÜK Başkanı Şahin'den Flash Haber TV açıklaması: "Asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan girişimlere karşı sessiz kalınmayacak"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork’un sahibi olduğu iddia edilen ve Flash Haber TV logosuyla yayın yapan kuruluşun yürütülen adli süreç sonucunda TMSF’ye devredildiğini belirtti. RTÜK'ün süreci tüm boyutlarıyla yakından takip ettiğini belirten Şahin, "RTÜK’e yönelik asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan bu girişimlere karşı sessiz kalınmayacak" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin'den Flash Haber TV açıklaması: "Asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan girişimlere karşı sessiz kalınmayacak"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Flash Haber TV ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"HERHANGİ BİR İZİN VERİLMEDİ"

"Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork’un sahibi olduğu iddia edilen ve Flash Haber TV logosuyla yayın yapan kuruluşa ilişkin olarak RTÜK’e yöneltilen asılsız iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Mer’i mevzuata göre RTÜK’ün, yayıncı kuruluşların hisse devrini ya da satışını engelleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu tür işlemlerde, yayıncıların RTÜK’e en geç 30 gün içinde bildirimde bulunması yeterlidir. Bildirim yapıldıktan sonra RTÜK süreçleri başlar. Erkan Kork’un hisse devrine ilişkin bildirimi RTÜK’e ulaştıktan sonra, “Flash Haber” logolu yayın kuruluşuna dair hiçbir iş veya işlem Üst Kurul tarafından onaylanmamış, (logo değişikliği, HD yayın talebi, kablo yayın talebi vb.) herhangi bir izin verilmemiştir."

"ADLİ SÜREÇ SONUCUNDA TMSF'YE DEVREDİLDİ"

"Yayıncı kuruluşların kendi içindeki ticari faaliyetlerinin RTÜK’ün bilgisi ve onayı dâhilinde gerçekleştiği yönündeki iddialar, hem yasal gerçeklikten uzak hem de kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonudur. Söz konusu yayın kuruluşu, yürütülen adli süreç sonucunda TMSF’ye devredilmiş olup, RTÜK süreci tüm boyutlarıyla yakından takip etmektedir. RTÜK’e yönelik asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan bu girişimlere karşı sessiz kalınmayacak; kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz aynı kararlılıkla sürdürülecektir."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
RTÜK Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
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