RTÜK Başkanı Şahin'den İletişim Başkanı Duran'a tebrik: "Önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görev değişimi oldu. Fahrettin Altun yerine Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı.

"ÜLKEMİZE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Duran'a yeni görevinde başarılar dileyerek "Stratejik iletişim, kamu diplomasisi ve medya alanlarında ülkemize önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Şahin açıklamasında şunları ifade etti:

"Bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında gerçekleşen devir teslim törenin ardından yeni İletişim Başkanımız, çok kıymetli ağabeyim Prof. Dr. Burhanettin Duran’ı makamında ziyaret ettik.

Değerli Hocama bu önemli görevinde başarılar diliyor; stratejik iletişim, kamu diplomasisi ve medya alanlarında ülkemize önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına atanan Prof. Dr. Fahrettin Altun'u da yeni görevinden dolayı tebrik ediyorum.

Rabbim muvaffakiyetler versin, hayırlı olsun."