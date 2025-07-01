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RTÜK Başkanı Şahin'den, Sözcü TV'deki “Karikatürde hiçbir suç yok” sözlerine tepki

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV ekranlarındaki bir programda, mizah dergisi Leman'ın Hz. Muhammed'le ilgili karikatürünün savunulmasına tepki gösterdi.

RTÜK Başkanı Şahin'den, Sözcü TV'deki “Karikatürde hiçbir suç yok” sözlerine tepki
Mustafa Fidan

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan RTÜK Başkanı Şahin, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik çirkin ve aşağılayıcı karikatürün ardından, bu kez Sözcü TV ekranlarında bir ekonomistin “Türkiye Müslüman bir ülke değildir.” ve “Karikatürde hiçbir suç yok.” şeklindeki ifadeleri, milletimizin inancına, tarihine ve ortak vicdanına açık bir hakarettir" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin den, Sözcü TV deki “Karikatürde hiçbir suç yok” sözlerine tepki 1

"Daha vahim olan ise, bu tür alçak hakaretleri kınamaktan kaçınarak kürsü konuşmalarında savunan çevrelerin varlığıdır" sözlerine yer veren Şahin, şu ifadeleri kullandı;

“KARİKATÜRDE HİÇBİR SUÇ YOK" SÖZLERİNE TEPKİ

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik çirkin ve aşağılayıcı karikatürün ardından, bu kez Sözcü TV ekranlarında bir ekonomistin “Türkiye Müslüman bir ülke değildir.” ve “Karikatürde hiçbir suç yok.” şeklindeki ifadeleri, milletimizin inancına, tarihine ve ortak vicdanına açık bir hakarettir.

Daha vahim olan ise, bu tür alçak hakaretleri kınamaktan kaçınarak kürsü konuşmalarında savunan çevrelerin varlığıdır. Bu anlayış; yıllardır kendi halkının inancına, kültürüne ve binlerce yıllık birikimine yabancı bir zihniyetin tezahürüdür. Halkının inancına, kültürüne ve değerlerine bu denli uzak düşmüş bir bakış açısının bu topluma rehberlik etmesi de mümkün değildir.

"RTÜK OLARAK BU YAYINLARI TİTİZLİKLE İNCELİYORUZ"

Buradan yayıncılarımızı uyarıyoruz: RTÜK olarak bu yayınları sadece izlemekle kalmıyor, her birini titizlikle inceliyoruz. Kimsenin bu ülkenin inancına ve değerlerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz.

RTÜK’ün duruşu nettir: İnanca, kimliğe ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayın meşru kabul edilemez. Bu milletin sabrını sınayan her yayıncı ve her söz sahibine gerekli idari yaptırımlar en sert şekilde uygulanmıştır ve uygulanacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Karikatürist Ebubekir Şahin rtük sözcü tv Leman
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