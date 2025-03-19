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  4. RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: Yayınlar uzmanlarımız tarafından incelenmektedir

RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: Yayınlar uzmanlarımız tarafından incelenmektedir

Rosetta Rosetta
19.03.2025 18:17
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir." ifadesini kullandı ve yayınların uzmanlar tarafından incelendiğini vurguladı.

RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: Yayınlar uzmanlarımız tarafından incelenmektedir

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"HER YAYINCI KURULUŞ BU KANUNDA BELİRTİLEN KURALLARA UYMAKLA MÜKELLEFTİR"

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Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kamuoyuna ve Yayıncılarımıza Önemli Duyuru!

Yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşlarımızın haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.

Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinde açıkça belirtildiği üzere “Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.” Her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir.

Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir.

Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Ebubekir Şahin rtük
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