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RTÜK Başkanı Şahin: 'İslamofobi, küresel bir ayrımcılık biçimi'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
16.03.2025 15:09
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, İslam karşıtlığının bireysel önyargılarla sınırlı kalmadığını, küresel çapta yaygınlaşan ve sistematik hale gelen bir ayrımcılık biçimi olduğunu belirtti.

RTÜK Başkanı Şahin: 'İslamofobi, küresel bir ayrımcılık biçimi'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, İslam karşıtlığına karşı uluslararası alanda kararlı bir mücadele yürüttüğünü vurguladı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 15 Mart’ı "İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü" ilan etmesinin, Türkiye’nin bu konudaki girişimlerinin önemli bir sonucu olduğunu ifade etti.

Şahin, İslamofobinin yayılmasında medyanın oynadığı role dikkat çekerek, bu ayrımcı söylemlere karşı yalnızca diplomatik adımlarla değil, medya ve kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarıyla da mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda RTÜK olarak 5. Medya ve İslamofobi Sempozyumu’nu düzenleyeceklerini belirten Şahin, nefret söylemlerine karşı mücadelede medyanın sorumluluğuna işaret etti:

"RTÜK olarak medya aracılığıyla yayılan dezenformasyon, algı yönetimi ve nefret söylemiyle mücadele ediyoruz. İslamofobinin yaygınlaştırılmasında medyanın nasıl bir rol oynadığını biliyor ve bu alandaki sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz."

Şahin, medya kuruluşlarına çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Medya, hakikati çarpıtmanın değil, adaletin ve barışın sesi olmalıdır. İslam karşıtlığını besleyen nefret suçlarına ve ayrımcılığa karşı mücadelemiz devam edecektir. Tüm medya kuruluşlarını, sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine bağlı kalmaya, nefret söylemlerinin değil, adil bir iletişimin öncüsü olmaya davet ediyoruz.”

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Ebubekir Şahin rtük
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