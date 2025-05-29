RTÜK Başkanı Şahin: "Türkiye, Gazze’nin sesini duyan, acısını hisseden, haklı kendi mücadelesini bilen bir ülkedir"

Ankara Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 45 farklı ülkeden öğrencisiyle mezuniyet töreni düzenledi. Törende, uluslararası öğrencilerin başarıları kutlandı ve kardeşlik bağları pekişti. Kur'an tilaveti ile başlayan mezuniyet programı, açılış konuşmaları ve diploma töreni ile sona erdi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, öğretmenler öğrenciler ve aileleri katıldı.



"TÜRKİYE, GAZZE’NİN SESİNİ DUYAN, ACISINI HİSSEDEN, HAKLI KENDİ MÜCADELESİNİ BİLEN BİR ÜLKEDİR"

Sadece bir mezuniyet töreni gerçekleştirilmediğini farklı kıtalardan, kültürlerden ve hayat hikayelerinden gelen öğrencilerin ortak bir medeniyet buluşmasına şahitlik edildiğini belirten RTÜK Başkanı Şahin, "Bu sadece bir yolculuğun sona erdiği bir yer değildir. Aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını bir araya geliştir dostluğun ve dayanışmanın güçlü ifadesidir. Eğitimi, yalnızca akademik başarıyla sınırlı görmediniz. Kendi ülkelerinizin değil insanların geleceğini şekillendirecek birer örneksiniz. Ortak değerler etrafında birleşen bir gençlik olarak merhameti, adaleti ve hakkaniyeti öğrendiniz. Yürek burkan örneklerinden biri de bugün aramızda olan Gazzeli kardeşlerimiz, çocuklarımızdır. Bize gösterdiniz ki zulüm karşısında susmamak çok önemlidir. Türkiye, Gazze’nin sesini duyan, acısını hisseden, haklı kendi mücadelesini bilen bir ülkedir. Biz her zaman sizlerin yanındayız. Sizlerin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Sadece sözle değil yürekle, eylemle ve dayanışmayla sizlerin yanındayız. Bugün sizlere geleceğe olan inancınız ve toplum duruşunuz için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



SON DERS ÖMER İLERİ’DEN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise ‘son ders’ ismiyle yaptığı konuşmada yapay zekanın önemine vurgu yaptı. Çocuklara nasihat veren İleri, yeni nesillerin daha güçlü ve bilgili geldiğini kaydetti. Ayrıca İleri, yeni nesillerin kaderinin Türkiye’yi daha güçlü ve daha dinamik bir hale getirmek olduğunu aktardı.

Etkinlik, RTÜK Başkanı Şahin ve AK Parti Başkan Yardımcısı İleri’ye hediye verilmesinin ardından yapılan mezuniyet töreni ile sona erdi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır