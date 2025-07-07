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RTÜK, Halk TV'ye karartma cezası vermişti: Mahkeme yürütmeyi durdurdu

RTÜK tarafından Halk TV ve Sözcü TV'ye verilen 10 günlük karatma cezasıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, Halk TV avukatlarının itirazını yerinde buldu ve ekran karartma cezasında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

RTÜK, Halk TV'ye karartma cezası vermişti: Mahkeme yürütmeyi durdurdu
Devrim Karadağ

RTÜK’ün verdiği 10 günlük ekran karartma cezasında yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, Halk TV avukatlarının itirazını yerinde buldu.

Mahkeme, RTÜK’ten ekran karatma kararına dayanak yaptığı yayının kayıtlarını, kuruldaki görüş ve tutanakları istedi. Cezanın hukuki gerekçeleri, ceza verilirken hangi yasal dayanakların esas alındığı talep edildi.

30 GÜN SÜRE TANINDI

Mahkeme RTÜK'e bu belgeleri sunması için 30 gün süre tanıdı.

RTÜK, Halk TV ye karartma cezası vermişti: Mahkeme yürütmeyi durdurdu 1

Halk TV'de yer alan habere göre; RTÜK'ün yürütmeyi durdurma kararına 7 gün içinde itiraz etme hakkı var. Eğer mahkeme, Kuru'un 7 gün içinde yapacağı itirazını yerinde bulursa Halk TV ekranı yine de 10 gün karartılmış olacak.

Fakat süreç mahkeme kararındaki gibi ilerlerse, Halk TV en az 30 gün daha yayın yapabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Halk TV rtük sözcü tv
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