RTÜK'ten 7 kanala yayın ihlali cezası!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üst Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Kurulun gündeminde Gündüz Kuşağı programları vardı. Toplantıda yayın ihlallerinde bulunduğu tespit edilen NOW, TELE 1, SZC, STAR, HALK, AKILLI TV ile ENGELSİZ kanallarına müeyyide uygulandı.

“ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN” BAŞLASAK PROGRAMINA CEZA

RTÜK, NOW TV’de yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi ile Star TV’de yayınlanan “Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak” programına Türk aile yapısı, millî ve manevi değerlere aykırılıktan dolayı ceza uyguladı.

Star TV’de yayınlanan “Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak” isimli gündüz kuşağı programında ele alınan konuda, aile kavramı adı altında ihanet, şiddet ve dolandırıcılık gibi olumsuz temaların işlendiği, izleyicilere etik olmayan ve gayriahlaki davranışların normalleştirildiği, reyting kaygısıyla aile kurumunun saygınlığını zedeleyici içeriklere yer verildiği belirlendi. Programa toplumun milli ve manevi değelerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olduğu gerekçesiyle üst sınırdan ceza uygulandı.

“ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR” DİZİSİNE CEZA

NOW TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinde yer alan bazı sahneler çok sayıda izleyiciden şikâyet alması üzerine RTÜK uzmanlarınca incelendi. İncelemede bazı sahnelerinin hem Türk toplumunun genel ahlakı ve millî manevi değerleriyle bağdaşmayacak bir biçimde izleyicilere aktarıldığı hem de aile birliğinin göz ardı edildiği değerlendirmesi yapıldı. Şakir Paşa Ailesi dizisine toplumun milli ve manevi değelerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olduğu gerekçesiyle yüzde üç para cezası ve yayın durdurma müeyyideleri uygulandı.

Üst Kurul toplantısında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın avukatının haber içerikleriyle ilgili RTÜK’e yaptığı şikâyet başvurusu ve uzman raporları değerlendirildi.

‘‘Kişinin isminin zikredilerek fotoğrafının ekrana taşınması, kapalı devre güvenlik kamera kayıtlarındaki görüntülerinin yayınlanması ve kişilik haklarının ihlal edilmesi“ şikâyeti ele alındı. Üst Kurul izleme uzmanlarınca yapılan incelemede adli süreci devam eden olayla ilgili toplumu yanlış yönlendirebilecek çarpıtıcı yayın yapıldığı ve birçok kez isim verilerek yönlendirici bir tutumun sergilendiği ifade edildi. Haberlerde ayrıca güvenlik kamerası görüntülerinin kişinin haberi ve rızası olmadan temin edilerek ekrana getirildiği belirtildi.

RTÜK 6112 Sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz." hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Now TV “Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber,” SZC TV “Serap Belovacıklı -Haber Saati”, “TELE 1 Ana Haber”, Halk TV “Ece Üner’le Halk Ana Haber”e üst sınırdan yaptırım uygulandı.

TARAFSIZLIK İLKESİNİN İHLALİNE CEZA

SZC TV’de yayınlanan Özlem Gürses’in sunduğu “Para Politikaları” programına katılan Erdal Sağlam'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik ifadelerine de Üst Kurul tarafından yaptırım uygulandı. Söz konusu programa yönelik yapılan değerlendirmelerde somut veriler ve bilimsel analizler yerine, subjektif yorumların dile getirildiği belirtildi.

Ayrıca aynı programda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın kullandığı bazı ifadeler, ülkemizde fırsat eşitliğinin azaldığına yönelik bir karamsarlığı aşıladığı ifade edilerek, "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan ceza verildi.

MEVZUATA AYKIRI KREM TANITIMI YAPAN KANALA CEZA

Üst Kurul uzmanlarınca yapılan değerlendirmede programda "Mucize Ağrı Kremi" adlı ürünün tıbbın dahi çözüm bulamadığı ağrılara ve rahatsızlıklara; ameliyata ve ilaç kullanımına gerek olmaksızın çözüm olarak sunduğu ve ürünün ilgili mevzuata aykırı olarak sağlık beyanıyla satışı ve pazarlamasına yer verildiği tespit edildi.

AKILLI TV söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinde yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, ... takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına... yer verilemez..." hükmü ile 1262 sayılı Kanunu'nun 19'uncu maddesinde yer alan "...Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır..." hükümlerine aykırı hareket ettiği belirlendi. Söz konusu yayına üst sınırdan yaptırım uygulandı.

Yine aynı yayıncı kuruluşa sohbet ve arkadaşlık hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilmesi üzerine "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara... sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez..." hükmüne aykırılıktan dolayı üst sınırdan yaptırım uygulandı.

O KANALA İZİNSİZ YARDIM TOPLAMA CEZASI

RTÜK, ENGELSİZ TV’nin yayınlarında bir dernek adına ilgili makamlardan izin almadan yardım toplandığını tespit etmesi üzerine “Haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan yaptırım uyguladı.

Ayrıca Kanal Ege’nin Üst Kurul kararını uygulamadığı için yayın lisansı iptal edildi.