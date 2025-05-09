HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

RTÜK'ten radyo ve televizyon kanallarına 'dolandırıcılık' uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), radyo ve televizyon kanallarına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

RTÜK'ten radyo ve televizyon kanallarına 'dolandırıcılık' uyarısı

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde, bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının, RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin'in adı kullanılarak telefonla arandığı, yardım, bağış veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğu tespit edilmiştir.

"BU TÜR TALEPLERİN TAMAMI DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİDİR"

Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir.

1111

Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir.

Bu nedenle, radyo ve televizyon yayıncılarımızın bu tür şüpheli aramalarla karşılaşmaları halinde, gecikmeden RTÜK'e ve ilgili emniyet birimlerine bilgi vermeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teleferik kazasında 'uygun değil' raporuTeleferik kazasında 'uygun değil' raporu
Sivas'ta iki kardeş evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüştü! Cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktıSivas'ta iki kardeş evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüştü! Cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
RTÜK Radyo Televizyon Üst Kurulu Ebubekir Şahin rtük RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Lise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda öldürdü

Lise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda öldürdü

Terör örgütü PKK'nın 'Kongre' açıklamasına MHP'den ilk yanıt

Terör örgütü PKK'nın 'Kongre' açıklamasına MHP'den ilk yanıt

Fatih Terim'in kızından F.Bahçe'nin paylaşımına tepki!

Fatih Terim'in kızından F.Bahçe'nin paylaşımına tepki!

"Hayalim sevişirken ölmek" demişti! Özel hayatını hiç çekinmeden anlattı

"Hayalim sevişirken ölmek" demişti! Özel hayatını hiç çekinmeden anlattı

Mardin'deki öğretmen katili yakalandı

Mardin'deki öğretmen katili yakalandı

Terör örgütü PKK resmen duyurdu: Kongre toplandı

Terör örgütü PKK resmen duyurdu: Kongre toplandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.