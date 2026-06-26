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RTÜK'ten yayıncılara ve spor yorumcularına ‘sağduyu’ çağrısı

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, A Milli Takım'ın ABD galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşlar ve spor yorumcularına seslendi. Daniş, spor yayınlarında kutuplaştırıcı ve fanatizmi körükleyen söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirterek, yapıcı ve sorumlu bir dil çağrısında bulundu.

RTÜK'ten yayıncılara ve spor yorumcularına ‘sağduyu’ çağrısı

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, A Milli Futbol Takımı'nın ABD karşısında aldığı galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Yayıncı kuruluşlar ile futbol yorumcularına çağrıda bulunan Daniş, maçların ardından yapılan değerlendirmelerde toplumsal barışı gözeten, saygılı ve sorumlu bir dil kullanılması gerektiğini vurguladı.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’in yaptığı açıklama şu şekilde:

“Yayıncı Kuruluşlarımızın Dikkatine!

A Millî Futbol Takımımızı, ABD karşısında ortaya koyduğu mücadele ve elde ettiği değerli galibiyetten dolayı gönülden tebrik ediyorum.

Spor; rekabetin yanı sıra dostluk, kardeşlik, dayanışma ve ortak değerler etrafında buluşmayı sağlayan evrensel bir olgudur. Ortak değerimiz olan millî takımlar milyonlarca insanın heyecanını temsil etmekte; toplumu aynı duygu ikliminde buluşturmaktadır.

Millet olmanın en önemli göstergelerinden biri, kıvançta da kederde de bir arada durabilmektir. Başarı anlarında ortak sevinci paylaşmak kadar, beklenen sonucun alınamadığı dönemlerde de sağduyuyu koruyabilmek, ortak değerlere sahip çıkabilmek ve destek duygusunu sürdürebilmek millî birlik ve beraberliğin gereğidir.

RTÜK ten yayıncılara ve spor yorumcularına ‘sağduyu’ çağrısı 1

Futbolda zafer ile mağlubiyet, oyunun doğasında var olan bir gerçektir. Bu nedenle, müsabaka sonuçlarının rekabetin gerekleri ve sporun ruhu göz önünde bulundurularak değerlendirilmeli; yıpratıcı söylemlere zemin oluşturulmamalıdır.

Müsabakaların ardından yapılan değerlendirmelerde kullanılan dil büyük önem taşımaktadır. RTÜK’ün spor yayınlarına ilişkin ilke kararlarında da vurgulandığı üzere; spor yayınlarında ve sporla ilgili değerlendirmelerde barışçı, şiddet içermeyen, saygılı ve sorumlu bir dil kullanılması, fanatizmi körükleyen, ayrımcılığı teşvik eden veya toplumsal gerilimi artıran söylemlerden kaçınılması esastır. Bu süreçlerde kişi ve kurumları hedef alan, kutuplaştırıcı veya linç kültürünü besleyen ifadeler millî birlik ve beraberlik ruhuna zarar vermektedir.

Bu vesileyle tüm yayıncı kuruluşları ve futbol yorumcularını; sporun birleştirici ruhuna uygun, toplumsal barışı ve ortak değerleri gözeten yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı abd dünya kupası rtük
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