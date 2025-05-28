RTX 50 serisi ekran kartlarına sahipler: Türkiye'de satışa sunuldu

Oyun bilgisayarı markası ERAZER, Nvidia GeForce RTX50 serisi ekran kartlarına sahip yeni nesil dizüstü bilgisayarlarını görücüye çıkardı.

ÖZELLİKLER

Yeni ürün ailesi gücünü yapay zekâ destekli Intel Core Ultra işlemcilerden alıyor. Yeni modeller, Nvidia’nın yeni Blackwell mimarisi üzerine inşa edilen GeForce RTX 50 seçenekleri ile satışa çıktı. DLSS 4 destekli yapay zekâ teknolojisi bulunan bu seride RTX 5090, 5080, 5070 Ti ve 5060 kartları bulunuyor.

"Beast" serisi, RTX 5080 ve RTX 5090 grafik kartlarına sahip. "Major" modeli ise RTX 5070Ti grafik işlemci ile gelirken; "Deputy", "Crawler" ve "Defender" serileri ise RTX 5060 ve RTX 5050 GPU seçeneklerine sahip.

NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarıyla gelen "Beast 16 X1 Ultimate" modeli, 16 inçlik QHD+ ekran, Intel Core Ultra 9 275HX işlemci, 32 GB DDR5 RAM ve 2 TB SSD kapasitesine sahip. Model, harici sıvı soğutma sistemi sunuyor. Şirket tarafından bunun Türkiye'de ilk olduğu ifade ediliyor. Şirket, kutu içeriğine dahil edilen Cooling Kit V2'in yüzde 10’a kadar daha yüksek performans sağladığı iddiasında.

"Major 16 X1" isimli model ise NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ekran kartı, Intel Core Ultra i9-275HX işlemci, 32 GB DDR5 RAM, 16 inçlik IPS 300Hz ekran, soğutma için çift fanlı sistem ve 2 TB SSD depolama ile geliyor.

“GDDR7 BELLEK TEKNOLOJİSİ VE DLSS 4 DESTEKLİ YAPAY ZEKÂ”

Konuyla ilgili açıklama yapan MEDION Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Çerçioğlu, açıklamasında, “Yeni GPU’lar GDDR7 bellek teknolojisi ve DLSS 4 destekli yapay zekâ sayesinde, oyuncular artık yalnızca daha hızlı değil; daha akıllı, daha serin ve daha verimli sistemlerle oynuyor" ifadelerini kullandı.