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Ruhsatı iptal edilen hastaneyle ilgili şoke eden görüntü! Fareler bastı

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Cansu Akalp

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Reyap Hastanesi'nin ruhsatını iptal etmişti. Hastaneyle ilgili sosyal medyada çıkan görüntüler gündem oldu. Reyap Hastanesi civarında farelerin cirit attığı görüntülendi. İşte detaylar...

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle iş birliği yaparak, bebek acil hastalarını önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendiren ve haksız kazanç sağlayarak bebeklerin ölümüne neden olan hastanelerden Reyap Hastanesi'yle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

FARELER BASTI!

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatı iptal edilen hastaneyi fareler bastı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Reyap Hastanesi'nin yanında farelerin cirit attığı görüldü.

İçine kaçak barınak yapılan ve köpeklerin toplanmasına engel olunan Reyap Hastanesi civarındaki başıboş köpekler için dökülen çöpleri fareler yedi.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt çete Reyap Hastanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
alma mazlumun ahını, çikar aheste aheste ! işte ispatı görünüyor
belki de kobeler var hastanede herşey düşünüyor olduk bu ülkede..
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