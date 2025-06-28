Ruhsatı iptal edilen hastaneyle ilgili şoke eden görüntü! Fareler bastı

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle iş birliği yaparak, bebek acil hastalarını önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendiren ve haksız kazanç sağlayarak bebeklerin ölümüne neden olan hastanelerden Reyap Hastanesi'yle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

FARELER BASTI!

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatı iptal edilen hastaneyi fareler bastı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Reyap Hastanesi'nin yanında farelerin cirit attığı görüldü.

İçine kaçak barınak yapılan ve köpeklerin toplanmasına engel olunan Reyap Hastanesi civarındaki başıboş köpekler için dökülen çöpleri fareler yedi.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.