Rus Bakan Lavrov'dan Ukrayna çağrısı: "Garantörlere Almanya ve Türkiye de dahil olabilir"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda muhtemel barış anlaşmasına varılması için sağlanması gereken şartlara ilişkin açıklama yaptı. Lavrov, ABD'li televizyon kanalı NBC News'e verdiği röportajda, savaşta barış anlaşmasına varılması için Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinde NATO'nun rol oynamaması gerektiğini aktardı. Lavrov, Ukrayna'nın güvenlik garantörlüğünü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinden oluşan bir oluşumun üstlenmesi gerektiğini söyledi. Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos tarihinde ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek, liderlerin BMGK'nın 5 daimi üyesi olan İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD ile diğer ülkelerin güvenlik garantisi sağlaması karşılığında Ukrayna'nın kalıcı olarak tarafsız kalmasına ilişkin başlıkların tartışıldığını öne sürdü.

"GARANTÖRLERE ALMANYA VE TÜRKİYE GİBİ ÜLKELER DE DAHİL OLABİLİR"

Lavrov, "Garantörler, tarafsız kalması, hiçbir askeri blokla ilişiği olmaması ve nükleer imkanları bulunmaması gereken Ukrayna'nın güvenliğini güvence altına almalı" ifadelerini kullanırken, söz konusu garantörlere Almanya ve Türkiye gibi ülkelerin de dahil olabileceğini söyledi.

"Ukrayna ile topraklar konusunda görüşülmesi gereken başlıklar var"

Bakan Lavrov, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin Rusya tarafından kabul edilemeyecek bir durum olduğunu da aktarırken, Ukrayna'daki Rusça konuşan azınlıklar için koruma talep ettiğini ve Ukrayna ile topraklara ilişkin görüşülmesi gereken başlıklar olduğunu belirtti.

"ABD'Lİ MİLLETVEKİLLERİ VE AVRUPALILAR BARIŞ İSTEMİYOR"

Dışişleri Bakanı Lavrov, "Biz Ukrayna'da barış istiyoruz. ABD Başkanı Trump da Ukrayna'da barış istiyor. Ancak Alaska'daki görüşmeye gelen tepkiler, Avrupalı temsilcilerin Washington'a gerçekleştirdikleri ziyaret ve sonrasındaki eylemleri ile tavırları, onların barış istemediğini gösteriyor. Ukrayna'nın mağlubiyete uğramasını kabul edemeyeceklerini söylüyorlar. Rusya'nın kazanmasına izin veremeyeceklerini söylüyorlar. Sürekli bir ‘zafer' ve ‘yenilgiden' bahsediyorlar" dedi.

Lavrov, ABD'li milletvekillerinin "Rusya, Trump'ı oyalıyor" iddialarına ilişkin, "ABD Başkanı Trump'ı neyin yönlendirdiğine karar vermek milletvekillerinin veya medyanın görevi değildir. Başkan Trump'a ABD'nin ulusal çıkarlarını savunduğu için saygı duyuyoruz. Başkan Trump'ın da Rusya'nın ulusal çıkarlarını savunduğu için Başkan Putin'e saygı duyduğuna inanmak için nedenlerim var. Aralarında konuştukları şeyler sır değildir" açıklamasını yaptı.

"RUSYA, DAHA ÖNCE DE BARIŞÇIL ÇÖZÜMLER ÖNERDİ"

Bakan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için daha önce de barışçıl çözümler önerdiğini hatırlatarak, "Nisan 2022 tarihinde neredeyse tamamlanmış olan anlaşmayı biz bozmadık. Bu, o dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile eski ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimindeki birkaç yetkili, Fransa ve Almanya tarafından yapıldı. Bunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır