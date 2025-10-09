HABER

Rus lider Putin'den canlı yayında İlham Aliyev'e 'Uçak' özürü!

Rus lider Vladimir Putin ile Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi’nde bir araya geldi. Görüşmeye damga vuran an, Putin'in Aliyev'den özür dilemesi oldu. Putin, geçtiğimiz aylarda Rus hava savunma füzesi tarafından vurulan Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı için Aliyev'den özür diledi.

Doğukan Akbayır

Geçtiğimiz aylarda Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait bir yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kentinde acil iniş yaparken düşmüştü. Yapılan incelemeler sonucunda uçağın, Rus yapımı bir Pantsir-S hava savunma füzesiyle vurulduğu ortaya çıkmıştı. Yaşanan olay sonrası Bakü cephesi Rusya'dan resmi özür, tazminat ve cezalandırma talep etmişti.

Rus lider Putin den canlı yayında İlham Aliyev e Uçak özürü! 1

PUTİN'DEN CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, yaşanan elim olay için Aliyev ile yaptığı görüşmede kameralar kayıttayken Azerbaycan halkından özür diledi.

Kremlin’den paylaşılan görüntülerde, Rus liderin Aliyev’e dönerek “Daha önce de dile getirdiğim gibi, bu trajedi için özür diliyorum” ifadelerini kullandığı görüldü. Putin ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine “en derin taziyelerini” iletti.

Rus lider Putin den canlı yayında İlham Aliyev e Uçak özürü! 2

Ayrıca Rus lider, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Rusya'nın AZAL hava kazasıyla ilgili tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Rus lider Putin den canlı yayında İlham Aliyev e Uçak özürü! 3

RUS PANTSİR FÜZESİ TARAFINDAN VURULMUŞTU

Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait Embraer E190 tipi yolcu uçağı, 25 Aralık 2024’te Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında acil iniş sırasında düşmüştü. Yapılan teknik incelemeler, uçağın Rus yapımı bir Pantsir-S hava savunma füzesiyle vurulduğunu ortaya koymuştu.

Rus lider Putin den canlı yayında İlham Aliyev e Uçak özürü! 4

AZERBAYCAN, RESMİ ÖZÜR, TAZMİNAT VE CEZA BEKLİYORDU

Bakü yönetimi, kazada onlarca kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası Moskova’dan resmi özür, tazminat ve sorumluların cezalandırılmasını talep etmişti.

Rus lider Putin den canlı yayında İlham Aliyev e Uçak özürü! 5

Kaynak: Türkiye gazetesi

