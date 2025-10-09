Rus lider Putin'den canlı yayında İlham Aliyev'e 'Uçak' özürü!

Geçtiğimiz aylarda Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait bir yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kentinde acil iniş yaparken düşmüştü. Yapılan incelemeler sonucunda uçağın, Rus yapımı bir Pantsir-S hava savunma füzesiyle vurulduğu ortaya çıkmıştı. Yaşanan olay sonrası Bakü cephesi Rusya'dan resmi özür, tazminat ve cezalandırma talep etmişti.

PUTİN'DEN CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, yaşanan elim olay için Aliyev ile yaptığı görüşmede kameralar kayıttayken Azerbaycan halkından özür diledi.

Kremlin’den paylaşılan görüntülerde, Rus liderin Aliyev’e dönerek “Daha önce de dile getirdiğim gibi, bu trajedi için özür diliyorum” ifadelerini kullandığı görüldü. Putin ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine “en derin taziyelerini” iletti.

Ayrıca Rus lider, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Rusya'nın AZAL hava kazasıyla ilgili tazminat ödeyeceğini açıkladı.

RUS PANTSİR FÜZESİ TARAFINDAN VURULMUŞTU

Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait Embraer E190 tipi yolcu uçağı, 25 Aralık 2024’te Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında acil iniş sırasında düşmüştü. Yapılan teknik incelemeler, uçağın Rus yapımı bir Pantsir-S hava savunma füzesiyle vurulduğunu ortaya koymuştu.

AZERBAYCAN, RESMİ ÖZÜR, TAZMİNAT VE CEZA BEKLİYORDU

Bakü yönetimi, kazada onlarca kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası Moskova’dan resmi özür, tazminat ve sorumluların cezalandırılmasını talep etmişti.

