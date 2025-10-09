HABER

Rus lider Putin: "Orta Doğu’ya huzur getirmeyi amaçlayan her türlü barışçıl çabayı desteklemeye hazırız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya, Orta Doğu sorunlarının ancak siyasi ve diplomatik yollarla çözülebileceğine her zaman inandı. Bölgeye huzur getirmeyi amaçlayan her türlü barışçıl çabayı desteklemeye hazırız” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Orta Asya-Rusya Zirvesi'nde konuştu. Orta Doğu'daki durumu değerlendiren Putin, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesin hayata geçirilmesini umduklarını belirtti. Putin, “Rusya, Gazze’deki durumu yakından izlemekle kalmıyor, aynı zamanda çözümüne katkıda bulunmaya da çalışıyor. Rusya, Orta Doğu sorunlarının ancak siyasi ve diplomatik yollarla çözülebileceğine her zaman inandı. Bölgeye huzur getirmeyi amaçlayan her türlü barışçıl çabayı desteklemeye hazırız. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze’ye yönelik girişimlerinin pratikte hayata geçirileceğinden umutluyuz. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, Orta Doğu'da uzun vadeli istikrarın anahtarıdır. Rusya, İsrail ile güvene dayalı temaslarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

‘İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMIYLA İLGİLİ DURUM MÜZAKERE İLE ÇÖZÜLEBİLİR’

İran ile ilgili değerlendirmede bulunan Putin, Rusya’nın, İran'ın nükleer program sorununa kabul edilebilir bir çözüm bulma konusundaki kararlılığını gördüğünü kaydetti. Putin, İran'ın nükleer programıyla ilgili durumun ancak müzakereyle çözülebileceğini söyleyerek, “İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile diyaloğu yeniden başlatmaya hazır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi ile İran'ın nükleer programıyla ilgili durum ayrıntılı olarak görüştük” diye konuştu.

RUSYA'NIN ORTA ASYA ÜLKELERİYLE STRATEJİK ORTAKLIĞI VE İTTİFAKI

Putin açıklamasında, Rusya'nın Orta Asya ülkeleriyle stratejik ortaklığını ve ittifakını daha da güçlendirmeye, karşılıklı fayda sağlayan siyasi, ekonomik ve insani bağları derinleştirmeye kararlı olduğunu da bildirdi. Geçen yıl Rusya'nın Orta Asya ülkeleriyle ticaret hacminin 45 milyar doları aştığını aktaran Putin, bu ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirmek için iyi bir potansiyel olduğunu belirtti. Rusya ile Orta Asya ülkeleri arasındaki karşılıklı ticaretin bu yılın ocak ve temmuz ayları arasında yüzde 4 daha arttığının altını çizen Putin, ödemelerde ulusal para birimlerinin öncelikli kullanımına sistematik geçiş sürecinin sürdüğünü dile getirdi.

(DHA)

09 Ekim 2025
09 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
