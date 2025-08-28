HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Rus yüzücünün ardından bir kayıp daha! Belaruslu Başkan İstanbul'da sırra kadem bastı: Kameralar tek tek inceleniyor

İstanbul sıra dışı günler yaşıyor. Pazar günü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan bir Rus sporcunun kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Her yerde arama çalışmaları devam ederken Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau'nun da İstanbul'da kaybolduğu ortaya çıktı.

Rus yüzücünün ardından bir kayıp daha! Belaruslu Başkan İstanbul'da sırra kadem bastı: Kameralar tek tek inceleniyor
Ufuk Dağ

Pazar günü düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na yaklaşık 3 bin kişi katılırken, etkinlik için Rusya'dan Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda kayıplara karışmıştı.

Rus yüzücünün ardından bir kayıp daha! Belaruslu Başkan İstanbul da sırra kadem bastı: Kameralar tek tek inceleniyor 1

BİR KAYIP DAHA

İstanbul Valiliği ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar ile kayıp yüzücüyü arama çalışmaları sürerken, İstanbul'da dikkat çeken bir kayıp vakası daha yaşandı.

Rus yüzücünün ardından bir kayıp daha! Belaruslu Başkan İstanbul da sırra kadem bastı: Kameralar tek tek inceleniyor 2

SON MESAJI EŞİNE ATTI

Sözcü'de yer alan habere göre, Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, 21 Ağustos tarihinde İstanbul'a geldi. İşinden izin alırken Türkiye'ye gideceğini belirtmeyen Kotau'nun İstanbul'a indikten sonra ise eşine mesaj attığı öğrenildi.

Rus yüzücünün ardından bir kayıp daha! Belaruslu Başkan İstanbul da sırra kadem bastı: Kameralar tek tek inceleniyor 3

GÖRÜNTÜLER TEK TEK TAKİP EDİLİYOR

Bu mesajdan sonra haber alınamayan Kotau için arama çalışmaları başlarken, bir haftadır haber alınamayan iş insanının havalimanından itibaren izlediği rotadaki görüntüler tek tek takip ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinsel saldırıda bulunan polise verilen ceza onandıCinsel saldırıda bulunan polise verilen ceza onandı
MSB'den harp okullarının mezuniyet töreniyle ilgili açıklamaMSB'den harp okullarının mezuniyet töreniyle ilgili açıklama

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Belarus boğaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kafede kanlı infaz: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Kan donduran anlar kamerada

Kafede kanlı infaz: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Kan donduran anlar kamerada

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Rus yüzücünün ardından bir kayıp daha! Belaruslu Başkan İstanbul'da sırra kadem bastı: Kameralar tek tek inceleniyor

Rus yüzücünün ardından bir kayıp daha! Belaruslu Başkan İstanbul'da sırra kadem bastı: Kameralar tek tek inceleniyor

Zelenskiy: "Müzakere yerine balistik silahları tercih ediyorlar"

Zelenskiy: "Müzakere yerine balistik silahları tercih ediyorlar"

Cansız bedeni iş yerindeki kuyudan çıktı

Cansız bedeni iş yerindeki kuyudan çıktı

Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili kan donduran detay!

Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili kan donduran detay!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.