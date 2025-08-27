HABER

Rus yüzücüyü arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor

İstanbul’da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin sualtında ve su üstünde arama çalışmaları kesintisiz sürüyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı tespit edilmişti. Denizde kaybolan yüzücü için aynı gün arama çalışmalarına başlanmıştı. Svechnikov’un kaybolmasının 4’üncü gününde arama çalışmaları devam ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, İstanbul Boğazı’nda kaybolan Rus yüzücü Svechnikov için arama kurtarma çalışmalarını ilk günden bu yana sürdürüyor. Çalışmalarda, komutanlığa bağlı dalış timleri belirlenen noktalarda Yandan Taramalı Sonar (YTS) destekli cihaz kullanıyor.

(İHA)

27 Ağustos 2025
27 Ağustos 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
