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Ruslar Moskova’da Muğla'yla tanıştı

21.03.2025 12:39
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Rusya’nın başkenti Moskova’da bu yıl 31’incisi düzenlenen ve dünyanın en prestijli turizm fuarları arasında gösterilen MITT Moskova Turizm Fuarı 18-20 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşti. Fuara 20’den fazla Türk turizm firması katıldı. Ayrıca Türkiye’nin turizmde söz sahibi iki ili Muğla ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri de fuardaki yerini aldı.

Ruslar Moskova’da Muğla'yla tanıştı

MITT Moskova Turizm Fuarı’nda Büyükşehir Belediyesi, Muğla’yı birbirinden değerli 13 ilçesini temsil eden standı ile katılımcılara tanıttı. Büyükşehir standını Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi sayın Tanju Bilgiç de ziyaret etti. Ziyarette Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’e Muğla’nın sahip olduğu turizm potansiyeli hakkında ayrıntılı bilgiler verilerek turizm potansiyelinin daha da arttırılması için yürütülen çalışmalar konuşuldu.

ULUSLARARASI TANITIMLAR SONRASI YABANCI TURİST SAYISINDA ARTIŞ

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, turizm potansiyelini dünya turizmcilerine tanıtmak ve uluslararası tanınırlığını artırmak için ilçe belediye temsilcileri ve turizm paydaşlarıyla birlikte katılım sağladığı yurtdışı turizm fuarlarındaki tanıtımlar sonrası 2025 yılında Muğla’ya gelen yabancı turist sayısında artış gözlendi.

Güncel verilere göre 2024 yılı Ocak ayında Muğla’yı 10 bin 309 kişi ziyaret ederken 2025 yılında yüzde 18 artışla 12 bin 134 kişi ziyaret etti. 2024 Şubat ayında Muğla’ya giriş yapan yabancı turist sayısı 12 bin 726 iken 2025 yılında 15 bin 526 kişiye çıkarak yüzde 20 artış gösterdi. Toplamda Muğla’ya yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı 2024 yılı Ocak-Şubat dönemine göre 2025 yılında yüzde 20 artarak 23 bin 035 kişiden 27 bin 660 kişiye yükseldi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dünya turizmine rehberlik eden turizm fuarlarında Muğla’yı en iyi şekilde temsil etmek, Muğla’yı turizmin başkenti yapmak için çalıştıklarını söyledi. Son olarak katılım sağladıkları, dünyanın sayılı fuarlarından olan MITT Moskova Turizm Fuarı’nın çok verimli geçtiğini belirtti. Başkan Aras; "Turizm fuarları dünyanın birçok ülkesinin tek çatı altında toplandığı, şehirlerini tanıttığı, anlattığı, yeni ve güçlü ilişkilerin kurulduğu çok önemli buluşmalardır. Londra, Berlin’den sonra Moskova’da yapılan dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan MITT Moskova Turizm Fuarı’nda da Muğla olarak yerimizi aldık. Dünya Kenti Muğla’mızı en çok ziyaret eden ülkelerden olan Rus vatandaşlara ve fuara katılan diğer ülkelere Muğla’mızı anlattık. Muğla standımızı ziyaret eden Moskova Büyükelçimiz sayın Tanju Bilgiç’e de ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve şehrimizin turizmde hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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